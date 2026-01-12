Trump, tüm dünyaya duyurdu! Kaosa sürüklenen İran’dan, ABD’ye sürpriz teklif
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 15. günde devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
İran'ın nükleer konusunda müzakere için aradığını belirten Trump "Onlarla görüşebiliriz ancak görüşmeden önce ülkedeki protestolar nedeniyle harekete geçmek zorunda kalabiliriz" dedi.
İran'daki protestolar sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir açıklama geldi. Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri'ne temas kurarak nükleer anlaşma konusunda görüşmeler yapmayı teklif ettiğini söyledi.
"Onlarla görüşebiliriz," dedi, ancak görüşmenin ABD'nin İran'a yönelik bir saldırısından sonra gerçekleşebileceğini söyledi. Trump, "İran liderleri dün müzakere için aradılar.
Sanırım ABD tarafından hırpalanmaktan bıktılar. Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak görüşmeden önce yaşananlar nedeniyle harekete geçmek zorunda kalabiliriz" dedi.
