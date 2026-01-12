  • İSTANBUL
Altında rekor yükseliş!
Giriş Tarihi:

Altında rekor yükseliş!

Altın ve gümüş fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. 4.600 doları aşan altın ve rekor kıran gümüş, jeopolitik krizler ve faiz indirimi beklentileriyle yükselişte. Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları tarihi zirvelerine ulaştı. Spot altın, 12 Ocak Pazartesi günü erken saatlerde ons başına 4.600,33 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş ise %3,5 artarak 82,72 dolara ulaştı ve 83,96 dolarlık yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, dünya genelindeki jeopolitik krizler, faiz indirimi beklentileri ve ekonomik belirsizliklerle doğrudan bağlantılı.

Foto - Altında rekor yükseliş!

Altın ve gümüşteki bu ani artışın en büyük nedenlerinden biri, son günlerde artan jeopolitik tansiyon. Trump yönetimi, Venezuela’da Nicolás Maduro'yu devirmesinin ardından Grönland’ı satın alma ya da zorla alma fikrini yeniden gündeme getirdi. Bu tür dış politika adımları, uluslararası piyasalarda ciddi bir belirsizlik oluşturdu ve yatırımcıları güvenli liman olarak görülen değerli metallere yönlendirdi.

Foto - Altında rekor yükseliş!

Fed üzerindeki baskı artıyor Ekonomik cephede ise ABD'den gelen Aralık ayı istihdam verileri, iş gücü piyasasında yavaşlama sinyali verdi. İnşaat, perakende ve imalat sektörlerinde ciddi iş kayıpları görülürken, işsizlik oranındaki hafif düşüş, ekonomide hızlı bir çöküş yaşanmadığına işaret etti.

Foto - Altında rekor yükseliş!

Ancak genel tablo, Federal Rezerv’in 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentileri artırdı. Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan değerli metalleri daha cazip hale getiriyor.

Foto - Altında rekor yükseliş!

Bununla birlikte, Fed Başkanı Jerome Powell, hükümetin kendisine yönelik bir suçlama tehdidinde bulunduğunu ve bunun “faiz indirimi için baskı oluşturma amacıyla kurgulanmış bir bahane” olduğunu açıkladı. Bu gelişme, merkez bankasının üzerindeki siyasi baskının arttığını ortaya koydu.

Foto - Altında rekor yükseliş!

Dolar geriledi, değerli metaller uçuşa geçti Doların son bir ayın en yüksek seviyelerinden geri çekilmesi de değerli metallerin yükselişini destekledi. Zira dolar zayıfladığında, altın ve gümüş gibi dolar üzerinden işlem gören emtialar diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha ucuz hale geliyor.

Foto - Altında rekor yükseliş!

Diğer değerli metaller de rekor kırdı – Platin, %3,2 artışla ons başına 2.345,40 dolara yükseldi. Bu, 29 Aralık’ta ulaşılan 2.478,50 dolarlık rekor seviyeye yeniden yaklaşılması anlamına geliyor. – Paladyum ise %3,3 değer kazanarak 1.875,68 dolara çıktı.

Foto - Altında rekor yükseliş!

