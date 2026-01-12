Altında rekor yükseliş!

Altın ve gümüş fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. 4.600 doları aşan altın ve rekor kıran gümüş, jeopolitik krizler ve faiz indirimi beklentileriyle yükselişte. Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları tarihi zirvelerine ulaştı. Spot altın, 12 Ocak Pazartesi günü erken saatlerde ons başına 4.600,33 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gümüş ise %3,5 artarak 82,72 dolara ulaştı ve 83,96 dolarlık yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, dünya genelindeki jeopolitik krizler, faiz indirimi beklentileri ve ekonomik belirsizliklerle doğrudan bağlantılı.