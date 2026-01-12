  • İSTANBUL
Celladına aşık Pehlevi'den Trump'a skandal çağrı: Sende hiç şeref yok mu be adam
Celladına aşık Pehlevi'den Trump'a skandal çağrı: Sende hiç şeref yok mu be adam

İran sokaklarında 2025'in son günlerinde ateşlenen fitil, 2026'nın ilk haftalarında rejimi sarsmaya devam ederken; sürgündeki hanedandan skandal bir çağrı geldi.

Sürgünde ölen Şah'ın büyük oğlu Rıza Pehlevi, sokağa 'Direnin' çağrısı yaparken, ABD Başkanı Trump'a sunduğu 'İran'ı birlikte büyütelim' teklifiyle "İnsan nasıl bir başka ülkenin liderinden kendi ülkesine müdahale etmesini ister" dedirtti.

İran'da 2025'in son günlerinden bu yana devam eden ve şiddetini her geçen gün artıran protestolar, sürgündeki hanedan üyelerini de harekete geçirdi. İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, hem sokaktaki göstericilere hem de uluslararası topluma kritik mesajlar gönderdi. Protestoculara "Sokağı terk etmeyin" diyen Pehlevi ABD Başkanı Donald Trump'a da "Hem biz hem de siz İran'ı yeniden büyük yapabilelim. Bu yolda ortak olalım" sözleri ile yaltaklandı.

İran genelinde ekonomik buhran ve yönetim karşıtı taleplerle başlayan gösteriler, 2026 yılına damga vurmaya devam ederken, sürgündeki eski veliaht prens Rıza Pehlevi sessizliğini bozdu. Pehlevi, rejimin zayıfladığını savunarak geçiş dönemi için sorumluluk almaya hazır olduğunu ilan etti.

İran halkına seslenen Pehlevi, sokaklardaki direnişin kırılmaması gerektiğini vurguladı. Rejimin güvenlik duvarlarında çatlaklar oluştuğunu iddia eden Pehlevi, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce de söylediğim gibi, liderlik etmeye hazırım. Ancak nihai tercih halka aittir. Benim şu anki görevim, bu geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Birçok güvenlik gücü personeli görevini bırakıyor; sakın sokakları terk etmeyin!" ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Pehlevi, mesajını ABD Başkanı Donald Trump'a taşıdı. Trump'ın ünlü seçim sloganına atıfta bulunan Pehlevi, stratejik bir ortaklık teklif etti: "Sayın Başkan… Hem biz hem de siz İran'ı yeniden büyük yapabilelim. Bu yolda ortak olalım. İlk fırsatta İran'a dönmeye hazırım."

İran'da protestoların şiddetlendiği rejim değişikliği konuları gündemde yer alırken ABD Başkanı Donald Trump, devrik Pehlevi Ailesi'nin geri dönüşü için olumsuz konuşmuştu. Trump, Rıza Pehlevi'nin doğru aday olmadığını söylemişti.

