Celladına aşık Pehlevi’den Trump’a skandal çağrı: Sende hiç şeref yok mu be adam

İran halkına seslenen Pehlevi, sokaklardaki direnişin kırılmaması gerektiğini vurguladı. Rejimin güvenlik duvarlarında çatlaklar oluştuğunu iddia eden Pehlevi, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce de söylediğim gibi, liderlik etmeye hazırım. Ancak nihai tercih halka aittir. Benim şu anki görevim, bu geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Birçok güvenlik gücü personeli görevini bırakıyor; sakın sokakları terk etmeyin!" ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Pehlevi, mesajını ABD Başkanı Donald Trump'a taşıdı. Trump'ın ünlü seçim sloganına atıfta bulunan Pehlevi, stratejik bir ortaklık teklif etti: "Sayın Başkan… Hem biz hem de siz İran'ı yeniden büyük yapabilelim. Bu yolda ortak olalım. İlk fırsatta İran'a dönmeye hazırım."