İşverenlere dev destek!
TBMM’ye sunulan torba kanun teklifiyle, 2026 yılında asgari ücret desteği ve emekli aylıklarına yönelik önemli düzenlemeler öngörülüyor. İşverenlere asgari ücret desteği ile en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkartılmasını öngören yasa teklifine ilişkin etki analizi TBMM’ye geldi. Torba kanun teklifi ile 2016 yılından bu yana uygulanan asgari ücret desteğinin 2026 yılında sigortalı başına günlük 42.33 lira, aylık 1.270 lira tutarındaki desteğe devam edilmesi ve desteğin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması için düzenleme yapılıyor.