İşverenlere dev destek!

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞININ MALİ ETKİSİ 66.3 MİLYAR LİRA Yasa teklifiyle yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen en düşük aylık ödeme tutarının, 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor. Yapılan etki analizine göre; 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanırken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıkıyor. Düzenlemenin mali etkisinin; 2026 yılının ilk altı ayında 66. 3 milyar lira, ikinci altı ayında alt sınır aylığının aynı kalacağı ve emekli aylıklarının ise OVP’de öngörülen oranlar doğrultusunda artacağı varsayımıyla 43.9 milyar lira olmak üzere toplam 110.2 milyar lira olması öngörülüyor.