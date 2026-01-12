  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Çatlak senatörden, Trump’a akıllara zarar çağrı: Onu bir an önce öldürün
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çatlak senatörden, Trump’a akıllara zarar çağrı: Onu bir an önce öldürün

İran'da 15 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 538'e yükselirken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ABD Başkanı Trump'a kan donduran bir çağrıda bulundu.

1
#1
Foto - Çatlak senatörden, Trump’a akıllara zarar çağrı: Onu bir an önce öldürün

Graham "Sayın Başkan, sizin yerinizde olsam, halkı öldüren liderliği öldürürdüm. Buna bir son vermelisiniz. Eğer işler iyi sonuçlanırsa, barış sağlanır. Devlet destekli terörizm faaliyetlerinin tamamı durur. Hizbullah, Hamas gider. İsrail ve Suudi Arabistan barışır. Ortadoğu'da yeni bir gün doğar" dedi.

#2
Foto - Çatlak senatörden, Trump’a akıllara zarar çağrı: Onu bir an önce öldürün

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ı İran liderliğini hedef almaya çağırdı ve böyle bir eylemin protestocuları cesaretlendireceğini ve Orta Doğu'da barışa yol açacağını savundu.

#3
Foto - Çatlak senatörden, Trump’a akıllara zarar çağrı: Onu bir an önce öldürün

Graham, Fox News'e verdiği röportajda, "Sayın Başkan, alacağımız her türlü önlem protestocuları cesaretlendirecek ve rejimi çok korkutacak" dedi. "Sayın Başkan, sizin yerinizde olsam, halkı öldüren liderliği öldürürdüm. Buna bir son vermelisiniz."

#4
Foto - Çatlak senatörden, Trump’a akıllara zarar çağrı: Onu bir an önce öldürün

Graham, "Eğer işler iyi sonuçlanırsa, barış sağlanır. Devlet destekli terörizm faaliyetlerinin tamamı durur. Hizbullah, Hamas gider. İsrail ve Suudi Arabistan barışır. Ortadoğu'da yeni bir gün doğar" diye ekledi.

#5
Foto - Çatlak senatörden, Trump’a akıllara zarar çağrı: Onu bir an önce öldürün



Yorumlar

BEKİR KALINSAZLIOĞLU

Evet sayın başkan!!! Graham ve Netanyahu'yu öldür!!! sonrada kendi hayatına son ver!!! yeryüzüne barış gelsin, huzur gelsin!!! Siyonist yahudiler ve destekçisi avenjelik haçlı drakulalar akıllansın!!! aminn inşallah!!!
