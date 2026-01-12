Çatlak senatörden, Trump’a akıllara zarar çağrı: Onu bir an önce öldürün
İran'da 15 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 538'e yükselirken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ABD Başkanı Trump'a kan donduran bir çağrıda bulundu.
Graham "Sayın Başkan, sizin yerinizde olsam, halkı öldüren liderliği öldürürdüm. Buna bir son vermelisiniz. Eğer işler iyi sonuçlanırsa, barış sağlanır. Devlet destekli terörizm faaliyetlerinin tamamı durur. Hizbullah, Hamas gider. İsrail ve Suudi Arabistan barışır. Ortadoğu'da yeni bir gün doğar" dedi.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump'ı İran liderliğini hedef almaya çağırdı ve böyle bir eylemin protestocuları cesaretlendireceğini ve Orta Doğu'da barışa yol açacağını savundu.
Graham, Fox News'e verdiği röportajda, "Sayın Başkan, alacağımız her türlü önlem protestocuları cesaretlendirecek ve rejimi çok korkutacak" dedi. "Sayın Başkan, sizin yerinizde olsam, halkı öldüren liderliği öldürürdüm. Buna bir son vermelisiniz."
Graham, "Eğer işler iyi sonuçlanırsa, barış sağlanır. Devlet destekli terörizm faaliyetlerinin tamamı durur. Hizbullah, Hamas gider. İsrail ve Suudi Arabistan barışır. Ortadoğu'da yeni bir gün doğar" diye ekledi.
