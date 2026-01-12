Hadise, İran’daki protestolara destek verdiğine bin pişman oldu! Fulya Öztürk, “Gazze” hatırlatması yapıp yerin dibine soktu
Ünlü şarkıcı Hadise’nin İran’daki protestolara destek veren paylaşımı, kamuoyunda büyük tepki topladı.
İran’da yaşanan olayları tek taraflı bir dille ele alan Hadise’nin, yıllardır Gazze’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalması dikkatlerden kaçmadı.
Hadise’nin “sessiz kalamam” sözleri, Filistinli mazlumlar söz konusu olduğunda ortada görünmemesi nedeniyle samimiyetsiz bulundu.
Gazeteci Fulya Öztürk ise bu ikiyüzlü tutuma sert ama yerinde bir çıkış yaptı. Öztürk, Hadise’ye hitaben “Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz” diyerek, Batı merkezli algı operasyonlarına karşı önemli bir hatırlatmada bulundu. Bu sözler, sosyal medyada vicdan sahibi binlerce kişi tarafından destek gördü.
Fulya Öztürk’ün çıkışı, Ortadoğu’da oynanan büyük oyuna işaret ederken, bazı çevrelerin İran’daki olayları ABD ve İsrail ekseninden bağımsız değerlendirmesinin ne kadar yüzeysel olduğunu da gözler önüne serdi.
Sanatçı kimliğiyle sık sık gündeme gelen Hadise’nin, küresel medya diliyle şekillenen mesajlar vermesi eleştirilerin odağına yerleşti.
Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Öztürk, asıl meselenin bölgeyi ateşe atan emperyalist planları görmek olduğunu ifade etti. Gazze’de akan kan görmezden gelinirken İran üzerinden ahkâm kesenlere karşı Fulya Öztürk’ün duruşu, vicdanların sesi oldu.
