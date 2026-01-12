Hadise, İran’daki protestolara destek verdiğine bin pişman oldu! Fulya Öztürk, “Gazze” hatırlatması yapıp yerin dibine soktu

Gazeteci Fulya Öztürk ise bu ikiyüzlü tutuma sert ama yerinde bir çıkış yaptı. Öztürk, Hadise’ye hitaben “Keşke Gazze için de sessiz kalamam deseydiniz” diyerek, Batı merkezli algı operasyonlarına karşı önemli bir hatırlatmada bulundu. Bu sözler, sosyal medyada vicdan sahibi binlerce kişi tarafından destek gördü.