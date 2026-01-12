Mersin'de çok büyük yangın
Mersin’in Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisine ait depoda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasının deposundan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, fabrikadan yükselen alevlere müdahale ediyor.
Polisler de toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) sıktıkları suyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, olay yerinden gelen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
