Yok böyle saygısızlık! Fay hattının üzerine bakın ne yazdılar

Konuyla ilgili konuşan Ayday, “Burası İnönü Fay Hattı, aktif bir fay hattının tam aynasındayız. Biz jeoloji mühendisleri genellikle böyle deriz. Fayın aynası yani bir bloğun aşağıya inip diğer bloğun yukarıya çıktığı yerdir. Bunlar nadir yerlerde görülür, Türkiye’de görüldüğü yerlerden bir tanesi de burasıdır. Buraların jeosit, jeomiras olması gerekir. İnsanlar bunların korumaya alınmasını ve kültürel miras olarak gelip buraları gezmek isterler. Yurt dışında böyle gezen kişiler çok fazladır, ülkemizde de bu yavaş yavaş gelişmekte fakat gördüğünüz gibi fay aynasının üstüne yazı yazmışlar.