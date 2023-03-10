Yok böyle saygısızlık! Fay hattının üzerine bakın ne yazdılar

Bölge halkına buranın önemin anlatılmasıyla bu sorunun çözüleceğine değinen Başkan Prof. Dr. Can Ayday şöyle devem etti: “Halkımızın bu tür yerlere böyle yazılar yazmaması iyi olur, bu bir saygısızlıktır. Eğer bunun eğitimi verilirse inanın kimse gelip bu yazıyı yazmaz. Vatandaşımız buranın gerçekten önemli bir kültürel miras olduğunu bilse böyle yapmaz. Aslında bu belediyenin de görevi değil çünkü belediye her fay aynasına bir belediye memuru dikemez. Çevredeki ve öncelikle buradaki vatandaşlara buranın jeomiras olduğu anlatılırsa inanın bu yörenin insanı burayı canı gibi korur.”