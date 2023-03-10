  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Yok böyle saygısızlık! Fay hattının üzerine bakın ne yazdılar

2023-03-10 11:33:59
Yok böyle saygısızlık! Fay hattının üzerine bakın ne yazdılar

Türkiye'de nadir olarak görülen fay aynasının üzerine bir grup, sprey boyayla yazı yazdı.

#1
Foto - Yok böyle saygısızlık! Fay hattının üzerine bakın ne yazdılar

Eskişehir’in İnönü ilçesinde bulunan gözle görülen fay hattı üzerine sprey boya ile yazılan yazılar çirkin görüntüler oluştururken, Prof. Dr. Can Ayday mevcut durumu ‘saygısızlık’ olarak nitelendirdi.

#2
Foto - Yok böyle saygısızlık! Fay hattının üzerine bakın ne yazdılar

İnönü ilçesinde bulunan İnönü Fay Hattı, görülebilen fay hattı olmasıyla biliniyor. Ülke çapında nadir görülen jeolojik olaylardan biri olan İnönü Fay Hattı, 10 bin yıllık süreçte kırıldığı için aktif olması hasebiyle de önem taşıyor. Kırılma sonrasında 50 metre kadar arasında yükseklik farkı olan bloklar arasındaki yüzey ise dik olması nedeniyle dikkat çekiyor.

#3
Foto - Yok böyle saygısızlık! Fay hattının üzerine bakın ne yazdılar

Yıl içinde birçok üniversite öğrenicisi ve bilim insanın incelme yapmasının yansıra bu konuya ilgi duyan turistler ilçeyi ve fay hattını ziyaret ediyor. Jeomiras olarak nitelendirilen fay aynası üzerine bazı duyarsız vatandaşlarca sprey boyayla yazılan yazılar ise çirkin görüntüler oluşturuyor. Genellikle sevgililerinin isimlerini sprey boya ile yazdığı İnönü Fay Hattı, adeta bilime ve tarihe olan saygının ne düzeyde olduğunu konusunda bilgi sunuyor.

#4
Foto - Yok böyle saygısızlık! Fay hattının üzerine bakın ne yazdılar

Bölgede incelemelerde bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, fay hattına yazılan yazıları saygısızlık ve eğitimsizlik olarak nitelendirdi.

#5
Foto - Yok böyle saygısızlık! Fay hattının üzerine bakın ne yazdılar

Konuyla ilgili konuşan Ayday, “Burası İnönü Fay Hattı, aktif bir fay hattının tam aynasındayız. Biz jeoloji mühendisleri genellikle böyle deriz. Fayın aynası yani bir bloğun aşağıya inip diğer bloğun yukarıya çıktığı yerdir. Bunlar nadir yerlerde görülür, Türkiye’de görüldüğü yerlerden bir tanesi de burasıdır. Buraların jeosit, jeomiras olması gerekir. İnsanlar bunların korumaya alınmasını ve kültürel miras olarak gelip buraları gezmek isterler. Yurt dışında böyle gezen kişiler çok fazladır, ülkemizde de bu yavaş yavaş gelişmekte fakat gördüğünüz gibi fay aynasının üstüne yazı yazmışlar.

#6
Foto - Yok böyle saygısızlık! Fay hattının üzerine bakın ne yazdılar

Otobüslerde ve trenlerde ‘Ayşe, Veli’yi seviyor’ gibi yazılar yazılır, maalesef burada da var. Bu nedenden dolayı buraların iyi korunması ve bu kültürün verilmesi lazım” dedi.

#7
Foto - Yok böyle saygısızlık! Fay hattının üzerine bakın ne yazdılar

Bölge halkına buranın önemin anlatılmasıyla bu sorunun çözüleceğine değinen Başkan Prof. Dr. Can Ayday şöyle devem etti: “Halkımızın bu tür yerlere böyle yazılar yazmaması iyi olur, bu bir saygısızlıktır. Eğer bunun eğitimi verilirse inanın kimse gelip bu yazıyı yazmaz. Vatandaşımız buranın gerçekten önemli bir kültürel miras olduğunu bilse böyle yapmaz. Aslında bu belediyenin de görevi değil çünkü belediye her fay aynasına bir belediye memuru dikemez. Çevredeki ve öncelikle buradaki vatandaşlara buranın jeomiras olduğu anlatılırsa inanın bu yörenin insanı burayı canı gibi korur.”

Togg'a karşı kirli kampanya
Otomotiv

Togg'a karşı kirli kampanya

Türkiye'nin yerli otomobili Togg fabrikasından işten ayrılan personel konusu sosyal medyada yanıltıcı bir şekilde ele alındı. Dezenformasyon..
Litvanya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Gündem

Litvanya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek.
Dev şirket resmen iflas etti!
Dünya

Dev şirket resmen iflas etti!

Almanya’daki dev şirketler krize dayanamıyor. Ülkede enerji krizinin getirdiği maliyet artışı ve yüksek enflasyon, bir şirkete daha 19 şube ..
Beğeni yağmuruna tutuldu! 'Bir CHP'linin gözünden Kılıçdaroğlu'
Gündem

Beğeni yağmuruna tutuldu! 'Bir CHP'linin gözünden Kılıçdaroğlu'

Muhalif vatandaşın, parlatılmaya çalışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. ..
AFAD duyurdu: Samsun'da deprem
Gündem

AFAD duyurdu: Samsun'da deprem

Son dakika haberine göre, Samsun açıklarında saat 01.22 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Uzmanından milyonlara deprem uyarısı
Gündem

Uzmanından milyonlara deprem uyarısı

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tolga Bekler, beklenen Marmara depremi için açıklama yaptı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23