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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!
AA Giriş Tarihi:

TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

TOKİ'nin, herkesin ev sahibi olabilmesi için başlattığı 64 ilde 20 bin konutluk kampanya başladı. Üzerine kayıtlı bir şeyi olmayan herkes kampanyaya katılabilecek.

#1
Foto - TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtını paylaştı.

#2
Foto - TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

"MİLLETİMİZİ EV SAHİBİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ" Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizi ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. 64 ilde 20 bine yakın orta gelirli ailemizi yuva sahibi yapacak yeni TOKİ açık satış kampanyamızla ilgili merak edilenleri yanıtladık." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

Kampanyaya ilişkin merak edilen 10 soru ve cevapları şöyle:

#4
Foto - TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

SATIŞLAR NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK? Soru: Satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak? 15 Haziran ve 17 Temmuz tarihleri arasında satış yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyuru yapılacak.

#5
Foto - TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

KİMLER FAYDALANABİLECEK? Soru: Kampanyadan kimler faydalanabilecek? 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

#6
Foto - TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

"ÖN BAŞVURU OLMAYACAK" Soru: Ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı? Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli ödenmeksizin vatandaşlar açıklanan bankalardan belirledikleri konutu satın alabilecek.

#7
Foto - TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

İKAMET VE GELİR ŞARTI ARANMIYOR Soru: İkametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu? İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.

#8
Foto - TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

Soru: Gelir koşulu var mı? Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.

#9
Foto - TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

"PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 25 İNDİRİM" Soru: Evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak? 3 alternatif sunulacak satışlarda birincisi, peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilerek konut satın alınabilecek.

#10
Foto - TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

TESLİMAT VE KONUT SEÇENEKLERİ Soru: Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak? Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

#11
Foto - TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

Soru: Konut teslimleri ne zaman yapılacak? Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

#12
Foto - TOKİ'de satışlar başlıyor: İşte merak edilen 10 soru ve cevabı!

Soru: Hangi büyüklükte konutlar olacak, dileyen istediği büyüklükteki konutu seçebilecek mi? 2+1 ve 3+1 konutlar satışa sunulacak. Vatandaşlar istediği büyüklükteki konutu seçebilecek.

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