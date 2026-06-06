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Yeniakit Publisher
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul Finansın Merkezi Olacak
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul Finansın Merkezi Olacak

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi marjında düzenlenen "3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi" kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gala gecesi gerçekleştirildi. Galada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Etik temelli yapısıyla İslami finans, küresel ekonomiye önemli katkılar sunabilecek büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye olarak katılım finans ve faizsiz finans alanındaki hedeflerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul, uluslararası bir finans merkezi olma yolunda güçlü adımlar atmaya devam etmektedir" dedi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul Finansın Merkezi Olacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi marjında düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, Dolmabahçe Sarayı Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen gala gecesiyle dikkat çekti. "5. Küresel İş Mükemmelliği Gala Gecesi – İstanbul 2026" adıyla düzenlenen etkinlik, küresel iş dünyasının önemli isimlerini İstanbul’da bir araya getirdi. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AlBaraka İslami Ekonomi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Saleh Kamel başta olmak üzere çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul Finansın Merkezi Olacak

CEVDET YILMAZ: İSTANBUL FİNANS MERKEZİ OLMA YOLUNDA Gala gecesinde konuşan Cevdet Yılmaz, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde dayanışma ve sürdürülebilir büyümenin önem kazandığını belirtti. İslami finansın etik temelli yapısıyla dünya ekonomisine önemli katkılar sunabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin katılım finans ve faizsiz finans alanındaki hedeflerini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul Finansın Merkezi Olacak

Yılmaz, İstanbul’un uluslararası bir finans merkezi olma hedefi doğrultusunda güçlü adımlar attığını belirterek, İslami ekonominin geleceğinin kurulacak ortaklıklar ve geliştirilecek projelerle şekilleneceğini söyledi.

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Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul Finansın Merkezi Olacak

KAMEL: İŞ BİRLİKLERİMİZ İSLAMİ EKONOMİYİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK AlBaraka İslami Ekonomi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Saleh Kamel de yaptığı konuşmada, dünyanın farklı ülkelerinden gelen politika yapıcıları, akademisyenleri, iş insanlarını ve sektör temsilcilerini İstanbul’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kamel, zirveye katılan isimlerin varlığının, küresel İslami ekonomiyi geliştirmek için kurulacak yeni iş birliklerinin önemini ortaya koyduğunu belirterek, organizasyonun başarısına katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

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Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul Finansın Merkezi Olacak

DEV KURUMLAR AYNI MASADA Gala gecesinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ve İbn Haldun Üniversitesi gibi kurumların temsilcileri yer aldı. Ayrıca AlBaraka Group, Halkbank, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı, Demirören Medya, Ziraat Katılım, Türkiye Katılım Sigorta, Takas İstanbul, Fuzul, Emlak Katılım, Yıldız Holding ve Kalyon İnşaat gibi kurumların üst düzey yöneticileri de programa katıldı.

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Foto - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul Finansın Merkezi Olacak

DOLMABAHÇE'DE KÜRESEL BULUŞMA Tarihi Dolmabahçe Sarayı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen gala gecesi, uluslararası iş dünyasının temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler ve networking buluşmalarıyla sona erdi. Etkinlik, küresel İslam ekonomisinin geleceğine ilişkin yeni iş birliklerinin geliştirilmesine, etik finans anlayışının yaygınlaştırılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak temaslara zemin hazırladı.

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