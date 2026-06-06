Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İstanbul Finansın Merkezi Olacak
Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi marjında düzenlenen "3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi" kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gala gecesi gerçekleştirildi. Galada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Etik temelli yapısıyla İslami finans, küresel ekonomiye önemli katkılar sunabilecek büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye olarak katılım finans ve faizsiz finans alanındaki hedeflerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul, uluslararası bir finans merkezi olma yolunda güçlü adımlar atmaya devam etmektedir" dedi.