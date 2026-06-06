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Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Japon devi o ilimizi gözüne kestirdi: Üsse çevirecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Japon devi o ilimizi gözüne kestirdi: Üsse çevirecekler

Japon teknoloji devi Hitachi Energy, Türkiye'nin sanayi şehrini üsse çevirmeye karar verdi. 70 milyon dolarlık dev yatırım resmen devreye alındı.

#1
Foto - Japon devi o ilimizi gözüne kestirdi: Üsse çevirecekler

Hitachi’nin Türkiye’deki üretim hattının, BIOS Global tarafından İstanbul Kartal’daki eski fabrikasından Kocaeli Dilovası’ndaki tesisine başarıyla taşındığı bildirildi.

#2
Foto - Japon devi o ilimizi gözüne kestirdi: Üsse çevirecekler

Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık dört ay süren bu kapsamlı süreç, demontaj, nakliye, montaj ve devreye alma adımlarını titizlikle kapsadı.

#3
Foto - Japon devi o ilimizi gözüne kestirdi: Üsse çevirecekler

Açıklamada, "BIOS Global, mekanik, elektrik ve otomasyon alanlarındaki yetkinliğini entegre bir şekilde kullanarak, hattın tüm bileşenlerini sorunsuz biçimde kurdu ve planlanan zaman çizelgesine uygun şekilde devreye aldı. Proje süresince, hattın her bir parçasının hassasiyetle sökülmesi, taşınması ve yeniden montajı sağlanırken, aynı zamanda üretim performansının korunması ve kalite standartlarının üst düzeyde tutulması öncelikli hedef olarak belirlendi. BIOS Global’in uyguladığı sistematik yaklaşım ve sahadaki koordinasyonu, herhangi bir aksaklık yaşanmadan operasyonun tamamlanmasını mümkün kıldı." denildi.

#4
Foto - Japon devi o ilimizi gözüne kestirdi: Üsse çevirecekler

Bios Global Endüstriyel Mühendislik, otomotiv, gıda, beyaz eşya, ambalaj, lojistik, savunma sanayi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren fabrika ve tesislerin taşımacılığı alanında hizmet veriyor.

#5
Foto - Japon devi o ilimizi gözüne kestirdi: Üsse çevirecekler

EKONOMİ GAZETESİ

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