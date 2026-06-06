Japon devi o ilimizi gözüne kestirdi: Üsse çevirecekler

Açıklamada, "BIOS Global, mekanik, elektrik ve otomasyon alanlarındaki yetkinliğini entegre bir şekilde kullanarak, hattın tüm bileşenlerini sorunsuz biçimde kurdu ve planlanan zaman çizelgesine uygun şekilde devreye aldı. Proje süresince, hattın her bir parçasının hassasiyetle sökülmesi, taşınması ve yeniden montajı sağlanırken, aynı zamanda üretim performansının korunması ve kalite standartlarının üst düzeyde tutulması öncelikli hedef olarak belirlendi. BIOS Global’in uyguladığı sistematik yaklaşım ve sahadaki koordinasyonu, herhangi bir aksaklık yaşanmadan operasyonun tamamlanmasını mümkün kıldı." denildi.