Japon devi o ilimizi gözüne kestirdi: Üsse çevirecekler
Japon teknoloji devi Hitachi Energy, Türkiye'nin sanayi şehrini üsse çevirmeye karar verdi. 70 milyon dolarlık dev yatırım resmen devreye alındı.
Japon teknoloji devi Hitachi Energy, Türkiye'nin sanayi şehrini üsse çevirmeye karar verdi. 70 milyon dolarlık dev yatırım resmen devreye alındı.
Hitachi’nin Türkiye’deki üretim hattının, BIOS Global tarafından İstanbul Kartal’daki eski fabrikasından Kocaeli Dilovası’ndaki tesisine başarıyla taşındığı bildirildi.
Yapılan açıklamaya göre, yaklaşık dört ay süren bu kapsamlı süreç, demontaj, nakliye, montaj ve devreye alma adımlarını titizlikle kapsadı.
Açıklamada, "BIOS Global, mekanik, elektrik ve otomasyon alanlarındaki yetkinliğini entegre bir şekilde kullanarak, hattın tüm bileşenlerini sorunsuz biçimde kurdu ve planlanan zaman çizelgesine uygun şekilde devreye aldı. Proje süresince, hattın her bir parçasının hassasiyetle sökülmesi, taşınması ve yeniden montajı sağlanırken, aynı zamanda üretim performansının korunması ve kalite standartlarının üst düzeyde tutulması öncelikli hedef olarak belirlendi. BIOS Global’in uyguladığı sistematik yaklaşım ve sahadaki koordinasyonu, herhangi bir aksaklık yaşanmadan operasyonun tamamlanmasını mümkün kıldı." denildi.
Bios Global Endüstriyel Mühendislik, otomotiv, gıda, beyaz eşya, ambalaj, lojistik, savunma sanayi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren fabrika ve tesislerin taşımacılığı alanında hizmet veriyor.
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