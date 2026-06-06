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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Bakan müjdeyi duyurdu: Yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek!
AA Giriş Tarihi:

Bakan müjdeyi duyurdu: Yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ile Edirne sınırını 4 saatten 1,5 saate düşürecek Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattında test sürüşlerinin başladığını duyurdu.

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Foto - Bakan müjdeyi duyurdu: Yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy–Kapıkule kesiminde test sürüşlerinin başladığını belirterek hattın yıl bitmeden hizmete alınmasının hedeflendiğini açıkladı.

#2
Foto - Bakan müjdeyi duyurdu: Yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı–Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy–Kapıkule Kesimi Test Sürüşü Töreni'nde yaptığı açıklama ile İstanbul'dan Kapıkule sınırına seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate düşürecek projede önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

#3
Foto - Bakan müjdeyi duyurdu: Yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek!

"BU YIL BİTMEDEN İŞLETMEYE ALMAYI HEDEFLİYORUZ" Uraloğlu, "Elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında son aşamaya geldik. Hattımızı saatte 200 km işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve Seviye 1 sinyalli olarak inşa ettik. Test sürüşlerimizin ardından sertifikasyon süreçlerini de hızla tamamlayarak hattımızı inşallah bu yıl bitmeden işletmeye almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Foto - Bakan müjdeyi duyurdu: Yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek!

SEYAHAT VE YÜK SÜRELERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KISALACAK Hattın tamamlanmasıyla birlikte ulaşım ve lojistikte önemli bir dönüşüm yaşanacağını vurgulayan Uraloğlu, seyahat sürelerinde ciddi düşüşler olacağını belirtti. Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule yolcu seyahat süresi 4 saatten sadece 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate inşallah düşecek." dedi.

#5
Foto - Bakan müjdeyi duyurdu: Yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek!

"YILLIK YOLCU KAPASİTESİ YAKLAŞIK 3 MİLYONA ÇIKACAK" Projenin bölgesel ve uluslararası ticaret açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, kapasite artışına dikkat çekti. "Yıllık yolcu kapasitesi 600.000'den yaklaşık 3 milyona, yıllık yük taşıma kapasitesi de 1,5 milyondan yaklaşık 9,5 milyon tona bu projeyle inşallah çıkacak." ifadelerini kullanan Uraloğlu, hattın Avrupa bağlantılı lojistikte kritik rol oynayacağını söyledi.

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Foto - Bakan müjdeyi duyurdu: Yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek!

İSTASYONLAR VE ALTYAPI YENİLENİYOR Bakan Uraloğlu, proje kapsamında yeni istasyonların da modern şekilde tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski ve Büyükkarıştıran istasyonlarının yüksek kapasiteli olarak inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, Kapıkule gar sahasında da büyük bir genişletme yapıldığını ifade etti.

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Foto - Bakan müjdeyi duyurdu: Yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek!

"GAR İÇİ HAT SAYISI 23 İKEN 42 ADEDE ÇIKMIŞ DURUMDA" Kapıkule'deki altyapı yatırımlarına dikkat çeken Uraloğlu, "Mevcut durumda 253.000 m² olan toplam saha alanı 660.000 m²'ye, gar içi hat sayısı 23 iken 42 adede çıkmış durumda." dedi. 69 KİLOMETRELİK ETAPTA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Projenin diğer kesimlerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, Ispartakule–Çerkezköy etabında çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ayrıca Halkalı bağlantısındaki yaklaşık 7 kilometrelik son kesimin de yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

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