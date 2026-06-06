Bakan müjdeyi duyurdu: Yolculuk 4 saatten 1,5 saate düşecek!

İSTASYONLAR VE ALTYAPI YENİLENİYOR Bakan Uraloğlu, proje kapsamında yeni istasyonların da modern şekilde tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski ve Büyükkarıştıran istasyonlarının yüksek kapasiteli olarak inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, Kapıkule gar sahasında da büyük bir genişletme yapıldığını ifade etti.