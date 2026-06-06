CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!

Türkiye genelinde onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve çocukların sokaklarda yürüyemez hale gelmesine neden olan başıboş köpek terörü tırmanırken, CHP skandal bir adım daha attı. Sokak güvenliği için çıkarılan yasayı hiçe sayan muhalefet zihniyeti, sahipsiz köpeklerin kısırlaştırıldıktan sonra yeniden sokaklara salınmasını ve bu hayvanlara dokunulmazlık getirilmesini öngören bir kanun teklifini TBMM’ye sundu.