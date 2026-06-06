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CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!
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CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!

Türkiye genelinde onlarca vatandaşın hayatını kaybetmesine, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve çocukların sokaklarda yürüyemez hale gelmesine neden olan başıboş köpek terörü tırmanırken, CHP skandal bir adım daha attı. Sokak güvenliği için çıkarılan yasayı hiçe sayan muhalefet zihniyeti, sahipsiz köpeklerin kısırlaştırıldıktan sonra yeniden sokaklara salınmasını ve bu hayvanlara dokunulmazlık getirilmesini öngören bir kanun teklifini TBMM’ye sundu.

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Foto - CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!

Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sokakları adeta esir alan başıboş köpek sorununa karşı toplumsal isyan büyürken, CHP halkın taleplerine kulak tıkamayı sürdürüyor.

#2
Foto - CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!

CHP, hayvan bakımevlerinde yeterli kapasite bulunmadığında sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak alındıkları ortama geri bırakılabilmesi ve hayvanlara karşı işlenen suçlara verilen cezaların artırılmasını öneren teklifi TBMM’ye sundu.

#3
Foto - CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!

Türkiye'de ciddi bir sokak köpeği sorunu var... Son yıllarda onlarca vatandaşımız, sokak köpeği saldırılarında hayatını kaybetti.

#4
Foto - CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!

Yüzlerce kişi ise yaralandı ve hayatları boyunca kurtulamayacakları travmalar yaşadı.

#5
Foto - CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!

SÖZDE HAYVANSEVERLER İÇİN BİR ÖNEMİ YOK Ancak kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok.

#6
Foto - CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!

Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz senelerde 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre; sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.

#7
Foto - CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!

SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ İSTEMİYORLAR Ancak bu sorunun çözümünü isteyenler kadar istemeyenler de var.

#8
Foto - CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN HAREKETE GEÇTİLER Sokakları güvenilmez hale getiren başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için çalışmalar sürerken son günlerde Hayvanları Koruma Kanunu'na yönelik birtakım çalışmalar göze çarpıyor.

#9
Foto - CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!

Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge sunuldu.

#10
Foto - CHP’den köpeklere dokunulmazlık teklifi: ‘Kısırlaştırıp salın sokaklara!

CHP MECLİS'E SUNDU Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir tarafından TBMM’ye sunuldu. Teklifte, hayvan bakımevlerinde yeterli kapasite bulunmadığında sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak alındıkları ortama geri bırakılabilmesi ve hayvanlara karşı işlenen suçlara verilen cezaların artırılmasını öneriliyor.

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Yorumlar

SİNAN

CHP zihniyeti bu kadar olur işte, ne beklenir...

BURAK

CHP'de ne zaman hayırlı bir kanun teklifi çıktı da buna da alkış tutalım. Millet vekiline boşa para veriliyor. Akıl mantık çerçevesinde hizmet üzerine ve insanların dertleri üzerine çalışmak gibi bir dertleri yok. Boş insanlar.
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