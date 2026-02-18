  • İSTANBUL
'Yok artık' dedirttiler: Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra şimdi de o İHA'yı kopyaladılar
Geçtiğimiz aylarda Bayraktar TB2 SİHA'ya benzer bir insansız hava aracı üreten ve teknoloji hırsızlığı konularıyla gündeme gelen Çin bu kez V-BAT'in birebir kopyasını üretti.

#1
Foto - 'Yok artık' dedirttiler: Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra şimdi de o İHA'yı kopyaladılar

Çin’in AVIC Chengdu Aircraft Industry Group şirketi, Yunying olarak bilinen yeni bir dikey kalkış ve iniş (VTOL) insansız hava aracını resmen tanıttı. Kuyruk üzerine iniş-kalkış yapabilen (tail-sitter) ve kanallı fan tasarımına sahip platformun, ABD merkezli Shield AI tarafından geliştirilen V-BAT sistemine görsel olarak benzediği görüldü.

#2
Foto - 'Yok artık' dedirttiler: Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra şimdi de o İHA'yı kopyaladılar

Yunying İHA, “kolay dikey kalkış ve iniş” amacıyla tasarlandı. Bu kabiliyetin, özel gövde yerleşimi ve uçuş kontrol algoritmaları sayesinde sağlandığı belirtildi. Üretici firma, hava aracının kalkış ve iniş için yalnızca 3×3 metrelik bir alana ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

#3
Foto - 'Yok artık' dedirttiler: Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra şimdi de o İHA'yı kopyaladılar

Yunying İHA özellikleri: Şirket materyallerinde konsept, “küçük bir alan içinden — doğrudan gökyüzüne” fırlatma imkânı olarak tanımlandı. Ayrıca hızlı konuşlandırma ve esnek üslenme seçeneklerine vurgu yapıldı.

#4
Foto - 'Yok artık' dedirttiler: Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra şimdi de o İHA'yı kopyaladılar

Yayımlanan teknik verilere göre hava aracının iki modeli bulunuyor. Elektrikli versiyonun azami kalkış ağırlığı 25 kilogram, yakıtla çalışan versiyonun ise 31 kilogram olarak açıklandı. Her iki modelin de 4.000 metre irtifaya kadar görev yapabildiği bildirildi. Azami uçuş hızı elektrikli modelde saatte 190 kilometre, benzinli versiyonda ise saatte 210 kilometre olarak verildi.

#5
Foto - 'Yok artık' dedirttiler: Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra şimdi de o İHA'yı kopyaladılar

Elektrikli konfigürasyon 3 kilograma kadar, yakıtlı modeli ise 4 kilograma kadar görev yükü taşıyabiliyor. Kanat açıklığının 2,6 metre, toplam uzunluğunun ise 1,96 metre olduğu açıklandı.

#6
Foto - 'Yok artık' dedirttiler: Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra şimdi de o İHA'yı kopyaladılar

İHA, kanallı pervane konfigürasyonuna sahip kuyruk üzerine iniş-kalkış yapabilen bir VTOL platformu olarak tanımlanıyor. Bu yapı, dikey kalkış kabiliyetini sabit kanatlı hava araçlarına özgü daha yüksek seyir verimliliğiyle birleştiriyor. Platform, dikey kalkışın ardından ileri uçuşa geçiş yapabiliyor ve çok rotorlu İHA’lara kıyasla daha yüksek hızlarda operasyon icra edebiliyor. Üreticiye göre Yunying, hızlı şekilde değiştirilebilen modüler görev yüklerini destekliyor. Platform, gerçek zamanlı video ve görüntü aktarımı yapabilen elektro-optik faydalı yük ile donatıldı. Bu kapsamda kentsel izleme, endüstriyel denetim ve acil durum müdahale operasyonlarının icra edilebildiği belirtildi. Sistem ayrıca hasarsız iniş prosedürleri ve düşürülmüş işletme maliyetleri gibi bakım ve geri kazanım süreçlerini kolaylaştıran özellikler içeriyor. Şirket, hava aracını sürekli hava gözetimi gerektiren sivil ve güvenlik uygulamaları için uygun bir platform olarak konumlandırdı.

#7
Foto - 'Yok artık' dedirttiler: Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra şimdi de o İHA'yı kopyaladılar

Genel konfigürasyon, özellikle kuyruk üzerine iniş-kalkış mimarisi ve kanallı fan itki sistemi açısından Batılı VTOL keşif İHA’larında görülen tasarım prensipleriyle benzerlik gösteriyor. Özellikle pist veya fırlatma altyapısı olmadan gemilerden ve kısıtlı alanlardan operasyon icra edebilen Shield AI’ın V-BAT platformuyla görsel benzerlik bulunuyor. Çinli geliştirici yabancı sistemlere doğrudan atıfta bulunmadı. Ancak görsel benzerlik, seferî operasyonlar ve dağıtık gözetleme görevleri için tasarlanan kompakt VTOL insansız hava araçlarında küresel rekabetin arttığını ortaya koyuyor.

