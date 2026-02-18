'Yok artık' dedirttiler: Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra şimdi de o İHA'yı kopyaladılar

İHA, kanallı pervane konfigürasyonuna sahip kuyruk üzerine iniş-kalkış yapabilen bir VTOL platformu olarak tanımlanıyor. Bu yapı, dikey kalkış kabiliyetini sabit kanatlı hava araçlarına özgü daha yüksek seyir verimliliğiyle birleştiriyor. Platform, dikey kalkışın ardından ileri uçuşa geçiş yapabiliyor ve çok rotorlu İHA’lara kıyasla daha yüksek hızlarda operasyon icra edebiliyor. Üreticiye göre Yunying, hızlı şekilde değiştirilebilen modüler görev yüklerini destekliyor. Platform, gerçek zamanlı video ve görüntü aktarımı yapabilen elektro-optik faydalı yük ile donatıldı. Bu kapsamda kentsel izleme, endüstriyel denetim ve acil durum müdahale operasyonlarının icra edilebildiği belirtildi. Sistem ayrıca hasarsız iniş prosedürleri ve düşürülmüş işletme maliyetleri gibi bakım ve geri kazanım süreçlerini kolaylaştıran özellikler içeriyor. Şirket, hava aracını sürekli hava gözetimi gerektiren sivil ve güvenlik uygulamaları için uygun bir platform olarak konumlandırdı.