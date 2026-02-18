  • İSTANBUL
Ekonomi
Olmayacak şey oldu! Türkiye'de 14 saat boyunca elektrik 0 TL oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Olmayacak şey oldu! Türkiye'de 14 saat boyunca elektrik 0 TL oldu

Türkiye’de elektrik fiyatları iki gün üst üste toplamda 14 saat boyunca 0 TL'ye geriledi. Bu gerilemenin sebebi ortaya çıktı.

#1
Foto - Olmayacak şey oldu! Türkiye'de 14 saat boyunca elektrik 0 TL oldu

Donanımhaber'de yer alan habere göre, Türkiye’de spot elektrik piyasasında üst üste iki gün dikkat çeken fiyat hareketleri yaşandı. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) verilerine göre, 15 ve 16 Şubat 2026 tarihlerinde bazı saat dilimlerinde megavat saat (MWh) başına elektrik fiyatları 0 TL olarak kaydedildi.

#2
Foto - Olmayacak şey oldu! Türkiye'de 14 saat boyunca elektrik 0 TL oldu

Verilere göre 15 Şubat 2026’da piyasada elektrik fiyatı 09:00-17:00 diliminde 0 TL/MWh olarak kayıtlara geçti. Üretim ve tüketim verileri de günün ekonomik ve enerji profiline ışık tutuyor. Türkiye’de 15 Şubat’ta toplam 932.537 MWh elektrik üretimi, 925.584 MWh tüketim gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 23,7 ile ilk sırada yer alırken, bunu ithal kömür santralleri yüzde 20,9 ve rüzgar santralleri yüzde 12,7 takip etti. Ülke aynı gün 10.082 MWh elektrik ihracatı ve 3.125 MWh ithalat yaptı.

#3
Foto - Olmayacak şey oldu! Türkiye'de 14 saat boyunca elektrik 0 TL oldu

16 Şubat 2026’da ise elektrik fiyatı 00:00-06:00 arasında 0 TL/MWh oldu. Bu tarihte 962.067 MWh elektrik üretilirken, 946.293 MWh tüketildi. Üretimde lider konumda doğal gaz santralleri yüzde 25,9, ardından ithal kömür santralleri yüzde 24,5 ve barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 12,1 ile yer aldı.

#4
Foto - Olmayacak şey oldu! Türkiye'de 14 saat boyunca elektrik 0 TL oldu

Spot fiyatın ‘0’ olması ne anlama geliyor? Bu durum özellikle sanayi talebinin hafta sonu olması sebebiyle düşmesi ve rüzgar/güneş gibi marjinal maliyeti sıfır olan yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme yoğun olarak girmesiyle oluştu.

#5
Foto - Olmayacak şey oldu! Türkiye'de 14 saat boyunca elektrik 0 TL oldu

Elektrik piyasasında fiyat, talebi karşılayan son santralin maliyetine göre belirlenir. Talep düşük olduğunda sadece maliyetsiz yenilenebilir kaynaklar devrede kaldığı için fiyat teknik olarak sıfıra iner.

#6
Foto - Olmayacak şey oldu! Türkiye'de 14 saat boyunca elektrik 0 TL oldu

Spot piyasadaki sıfır TL fiyatları dolaylı olarak tüketiciye fayda sağlayabiliyor. Zira tedarik şirketlerinin elektrik tedarik maliyetlerini hafifleterek orta vadede zam baskısını azaltıyor ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ediyor. Öte yandan sıfır TL görünen fiyatların tüketici faturalarına direkt olarak yansımadığını da belirtmek gerekiyor. Bunun temel nedeni Türkiye’deki perakende elektrik piyasasının tarifeli bir yapıya sahip olmasıdır. Konut aboneleri için tarifeler EPDK tarafından belirleniyor ve sabit kalıyor. Faturalarda enerji bedeli dışında iletim bedeli, dağıtım bedeli ve vergiler gibi sabit maliyetli kalemler bulunduğu için spot fiyat sıfır olsa dahi operasyonel maliyetler devam ettiğinden gerçek anlamda fiyat sıfırlanmıyor.

