Olmayacak şey oldu! Türkiye'de 14 saat boyunca elektrik 0 TL oldu

Spot piyasadaki sıfır TL fiyatları dolaylı olarak tüketiciye fayda sağlayabiliyor. Zira tedarik şirketlerinin elektrik tedarik maliyetlerini hafifleterek orta vadede zam baskısını azaltıyor ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ediyor. Öte yandan sıfır TL görünen fiyatların tüketici faturalarına direkt olarak yansımadığını da belirtmek gerekiyor. Bunun temel nedeni Türkiye’deki perakende elektrik piyasasının tarifeli bir yapıya sahip olmasıdır. Konut aboneleri için tarifeler EPDK tarafından belirleniyor ve sabit kalıyor. Faturalarda enerji bedeli dışında iletim bedeli, dağıtım bedeli ve vergiler gibi sabit maliyetli kalemler bulunduğu için spot fiyat sıfır olsa dahi operasyonel maliyetler devam ettiğinden gerçek anlamda fiyat sıfırlanmıyor.