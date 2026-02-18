  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
'Bu bizim çıkarımıza' diyerek duyurdular: ABD o ülke Türkiye'den Kaan almasın diye baskı yapmaya başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Bu bizim çıkarımıza' diyerek duyurdular: ABD o ülke Türkiye'den Kaan almasın diye baskı yapmaya başladı

Yunan Pentapostagma, Milli Muharip Uçak Kaan satın almayı ciddi bir şekilde düşünen ülkenin ABD'nin baskısına maruz kaldığını iddia etti.

#1
Foto - 'Bu bizim çıkarımıza' diyerek duyurdular: ABD o ülke Türkiye'den Kaan almasın diye baskı yapmaya başladı

Pentapostagma'nın MEE'den aktardığı haberde Türkiye'nin savunma alanında attığı adımlar hedef alındı. İşte o haberin detayları:

#2
Foto - 'Bu bizim çıkarımıza' diyerek duyurdular: ABD o ülke Türkiye'den Kaan almasın diye baskı yapmaya başladı

ABD, yavaş yavaş da olsa, Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki çıkarları açısından bir müttefik olmaktan çıkıp bir rakibe dönüştüğünün farkına varmaya başlıyor.

#3
Foto - 'Bu bizim çıkarımıza' diyerek duyurdular: ABD o ülke Türkiye'den Kaan almasın diye baskı yapmaya başladı

Aslında, son zamanlarda TCG Anadolu'nun katılımıyla ve Baltık'ta düzenlenen bir NATO tatbikatı kapsamında bir deniz hedefine karşı TB-3 insansız hava aracının ateşlenmesiyle Türkiye, söz konusu insansız hava aracının satın alınmasını teşvik ederken, müttefik Avrupa ülkelerini ABD'nin askeri olarak yerini alabileceğine ikna etmeye çalışıyor.

#4
Foto - 'Bu bizim çıkarımıza' diyerek duyurdular: ABD o ülke Türkiye'den Kaan almasın diye baskı yapmaya başladı

Aynı zamanda Türkiye, insansız hava araçları ve eğitim uçakları konusunda İtalya ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkeleriyle savunma iş birliği anlaşmaları imzalıyor. Yukarıda belirtilenlerin tümü, ABD'ye kıyasla daha rekabetçi ürünlerin yaratılmasıyla sonuçlanacak ve ABD'nin Avrupa kıtasındaki etkisini önemli ölçüde azaltacaktır.

#5
Foto - 'Bu bizim çıkarımıza' diyerek duyurdular: ABD o ülke Türkiye'den Kaan almasın diye baskı yapmaya başladı

Uluslararası medya kuruluşlarının bildirdiğine göre , ABD, Suudi Arabistan'ın askeri yeteneklerini güçlendirmek için yeni ortaklar çekme çabalarından memnun değil.

#6
Foto - 'Bu bizim çıkarımıza' diyerek duyurdular: ABD o ülke Türkiye'den Kaan almasın diye baskı yapmaya başladı

Middle East Eye'ın haberine göre, Amerikan tarafı, özellikle Türkiye ile yapılacak sözleşmelerin ABD'nin silah ihracatına zarar vereceğinden endişe duyuyor. Başkan Donald Trump, Washington'a yaptığı son ziyarette, krallığa F-35 savaş uçaklarının satışını ve önemli bir savunma anlaşmasının imzalanmasını doğruladı. Ancak Amerikalı diplomatlar, Riyad'dan bölgedeki diğer ülkelerle olan askeri ve teknik temasları hakkında net bilgi talep etmeye devam ediyor.

#7
Foto - 'Bu bizim çıkarımıza' diyerek duyurdular: ABD o ülke Türkiye'den Kaan almasın diye baskı yapmaya başladı

Trump, Suudi Arabistan'a KAAN alımını yeniden gözden geçirmesi için baskı yapıyor. Washington, Suudi Arabistan'dan Pakistan yapımı JF-17 uçaklarını satın almayacağına dair güvenceler almayı başardı. Daha önce, bu savaş uçaklarının tedariki karşılığında İslamabad'ın borçlarının silinmesi olasılığı görüşülmüştü, ancak ABD'nin baskısı altında bu süreç durduruldu. Şu anda ABD'nin en çok endişe duyduğu konu, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin beşinci nesil KAAN savaş uçağı geliştirme programına olası katılımıdır. Riyad, Amerikalı ortaklarına bu projede işbirliği yapmayı reddedeceğine dair henüz herhangi bir güvence vermedi. ABD Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı'nın halihazırda güçlü bir F-15 ve Eurofighter Typhoon filosuna sahip olması nedeniyle, Türk uçaklarının satın alınmasının uygulanabilirliğinden şüphe duyuyor. Beyaz Saray'ın asıl sorunu, Türk KAAN'ına yatırım yapılabilecek fonların aslında Amerikan ürünlerinin satın alınması için bütçeden kesiliyor olmasıdır.

#8
Foto - 'Bu bizim çıkarımıza' diyerek duyurdular: ABD o ülke Türkiye'den Kaan almasın diye baskı yapmaya başladı

Yunanistan, yukarıdaki gelişmeler bulmacasına dolaylı olarak dahil oluyor; zira ABD'nin Türkiye'ye F-35 verme niyetinde olmadığı, komşu ülkelerin KAAN teknolojisini kopyalayarak Amerikan savaş uçaklarına karşı daha rekabetçi hale getirmeye çalışacakları, aynı zamanda Türk savaş uçağının geliştirilmesine yardımcı olacak motorlarını da sağlamayacağı açıkça ortaya çıkıyor. Bütün bunlar Yunanistan'ın çıkarına olup, hava sahasında üstünlüğünü korumaya devam edecektir.

