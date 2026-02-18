'Bu bizim çıkarımıza' diyerek duyurdular: ABD o ülke Türkiye'den Kaan almasın diye baskı yapmaya başladı

Trump, Suudi Arabistan'a KAAN alımını yeniden gözden geçirmesi için baskı yapıyor. Washington, Suudi Arabistan'dan Pakistan yapımı JF-17 uçaklarını satın almayacağına dair güvenceler almayı başardı. Daha önce, bu savaş uçaklarının tedariki karşılığında İslamabad'ın borçlarının silinmesi olasılığı görüşülmüştü, ancak ABD'nin baskısı altında bu süreç durduruldu. Şu anda ABD'nin en çok endişe duyduğu konu, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin beşinci nesil KAAN savaş uçağı geliştirme programına olası katılımıdır. Riyad, Amerikalı ortaklarına bu projede işbirliği yapmayı reddedeceğine dair henüz herhangi bir güvence vermedi. ABD Savunma Bakanlığı, Suudi Arabistan Krallığı'nın halihazırda güçlü bir F-15 ve Eurofighter Typhoon filosuna sahip olması nedeniyle, Türk uçaklarının satın alınmasının uygulanabilirliğinden şüphe duyuyor. Beyaz Saray'ın asıl sorunu, Türk KAAN'ına yatırım yapılabilecek fonların aslında Amerikan ürünlerinin satın alınması için bütçeden kesiliyor olmasıdır.