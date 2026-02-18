Bayraktar TB3 SİHA şok etti! Uçamadılar

Başlangıçtan bugüne projelerini öz kaynaklarla yürüttüğü belirtilen Baykar, 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Şirket, 2025 yılında 2,2 milyar dolar ihracat hacmine ulaştı ve rekorunu yeniledi. Son üç yılda dünya SİHA pazarındaki liderliğini sürdürdüğü bildirilen Baykar, gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde etti. 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’de tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Şirketin 2023 yılında sektör ihracatının üçte birini, 2024 yılında ise toplam savunma ve havacılık ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirdiği bildirildi. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST