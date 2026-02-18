  • İSTANBUL
NATO’nun Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında görev yapan Bayraktar TB3 SİHA Almanya'yı tam anlamıyla salladı. Tatbikat bölgesinde diğer insansız hava araçları zorlu hava koşulları nedeniyle uçamazken TB3'ün performansı herkesi şok içerisinde bıraktı.

#1
Foto - Bayraktar TB3 SİHA şok etti! Uçamadılar

NATO’nun Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında TCG ANADOLU’da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, Baltık Denizi’nde dondurucu soğuk, yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgâr altında uçuş gösterimini başarıyla tamamladı.

#2
Foto - Bayraktar TB3 SİHA şok etti! Uçamadılar

Tatbikatın bu safhasında zorlu hava koşullarında uçabilen tek hava aracı olduğu bildirilen Bayraktar TB3, müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.

#3
Foto - Bayraktar TB3 SİHA şok etti! Uçamadılar

NATO’nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026 kapsamında gerçekleştirilen safhada, hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü. Yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgârın hâkim olduğu ortamda Bayraktar TB3 SİHA uçuş gösterimi icra etti.

#4
Foto - Bayraktar TB3 SİHA şok etti! Uçamadılar

Bayraktar TB3, Baltık Denizi’ndeki zorlu kış şartlarına rağmen TCG Anadolu’nun kısa pistinden otonom olarak havalandı. Şiddetli rüzgârın deniz üzerinde oluşturduğu türbülanslı ortama rağmen kararlı uçuş karakteristiğini korudu.

#5
Foto - Bayraktar TB3 SİHA şok etti! Uçamadılar

Milli SİHA, uçuş görevini başarıyla tamamladı. Şiddetli soğuk nedeniyle buz tutan ve temizlenen piste otonom iniş gerçekleştirdi. Tatbikata katılan savaş uçakları ve helikopterlerin uçamadığı hava koşullarında uçabilen tek hava aracı olduğu bildirilen Bayraktar TB3, gösterimi takip eden müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.

#6
Foto - Bayraktar TB3 SİHA şok etti! Uçamadılar

Geçtiğimiz günlerde aynı bölgede gerçekleştirilen faaliyetlerde su üstü hedefleri ikili salvo MAM-L atışlarıyla tam isabetle vurulmuştu. Bu faaliyetlerin ardından gerçekleştirilen uçuşlarda Bayraktar TB3’ün her türlü hava koşulunda operasyonel görev icra edebildiği bir kez daha gösterildi.

#7
Foto - Bayraktar TB3 SİHA şok etti! Uçamadılar

Başlangıçtan bugüne projelerini öz kaynaklarla yürüttüğü belirtilen Baykar, 2025 yılında insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Şirket, 2025 yılında 2,2 milyar dolar ihracat hacmine ulaştı ve rekorunu yeniledi. Son üç yılda dünya SİHA pazarındaki liderliğini sürdürdüğü bildirilen Baykar, gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde etti. 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye’de tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı. 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Şirketin 2023 yılında sektör ihracatının üçte birini, 2024 yılında ise toplam savunma ve havacılık ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirdiği bildirildi. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. KAYNAK: SAVUNMASANAYİST

