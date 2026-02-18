  • İSTANBUL
Sahurda ne yemeliyiz? Tok tutan yiyecekler hangisi? Ramazan'ın ilk sahuru için geri sayım başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sahurda ne yemeliyiz? Tok tutan yiyecekler hangisi? Ramazan'ın ilk sahuru için geri sayım başladı

Ramazan'ın ilk sahuru için geri sayım başladı. 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece milyonlarca kişi 2026'nın ilk sahur sofrasına oturacak. Ancak ilk oruç günlerinin en büyük korkusu, öğleden sonra bastıran o halsizlik ve kurt gibi acıkma hissi. Peki, sahurda tok tutan yiyecekler neler? Hangi besinler sizi iftara kadar tok tutar, hangileri susatır? İşte sahurda tok tutan besinlerden bazıları.

#1
Foto - Sahurda ne yemeliyiz? Tok tutan yiyecekler hangisi? Ramazan'ın ilk sahuru için geri sayım başladı

Sahurda tok tutan besinlerin neler olduğu, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sahura kalkacak kişilerin gündeminde yer alıyor. Uzmanlar, oruç tutacak kişiler için sahura kalkmanın sağlık açısından daha doğru olduğunu belirtiyor. Sahurda tüketilen besinler bizi gün boyunca tok tutmayı sağlıyor ve sıvı kaybından etkilenmemizi en aza indiriyor. Peki, sahurda neler tüketilmeli? İşte sahurda tok tutan besinler.

#2
Foto - Sahurda ne yemeliyiz? Tok tutan yiyecekler hangisi? Ramazan'ın ilk sahuru için geri sayım başladı

SAHURDA NELER TÜKETİLMELİ? Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilebilir. Gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi; aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile hamur işlerinden uzak durulması uygun olacaktır.

#3
Foto - Sahurda ne yemeliyiz? Tok tutan yiyecekler hangisi? Ramazan'ın ilk sahuru için geri sayım başladı

SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT Günde ortalama en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) su içmeye, bununla birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak ayran, taze sıkılmış meyve-sebze suları, sade soda vb. sık sık tüketmeye özen gösterilmelidir.

#4
Foto - Sahurda ne yemeliyiz? Tok tutan yiyecekler hangisi? Ramazan'ın ilk sahuru için geri sayım başladı

ORUÇ TUTANLAR İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenin. Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi yiyeceklerden oluşan hafif bir kahvaltı yapabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edebilirsiniz. İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayıp 10-15 dakika sonra az yağlı et yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de kan şekerini hızlı bir şekilde yükselten besinler beyaz ekmek, pirinç pilavı, kızarmış patates gibi yiyecekler yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek veya kepekli makarna vb. tercih edin. Mümkün olduğunca iftar ve sahurda badem, ceviz vb tüketmeye özen gösterin. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edin. Susama hissi duymasanız bile iftar ve sahur arasında sık sık su için. Suya ek olarak kafein içeren içecekler yerine de süt, ayran, sade soda, taze sıkılmış meyve-sebze suları, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edebilirsiniz. Yemekleri pişirme yöntemlerinin de önemli olduğunu unutmayın. Özellikle ızgara, haşlama, fırında, buğulama gibi sağlıklı yöntemlerle hazırlanan yemekleri tercih edin. Kavrulmuş, kızartılmış ve tütsülenmiş yemeklerden uzak durulması önemlidir. İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı olacaktır. Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak oluşabilecek kabızlığı önlemek için de sıvı tüketiminize dikkat edin. Yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler (kuru baklagiller -kuru fasulye, mercimek, nohut-, kepekli tahıllar ve tam buğday ekmeği, sebzeler ve salata) tercih edilmelidir. Taze ve kuru meyveler, hoşaf ve kompostolar, hurma, ceviz, badem vb gibi kuru yemişler tüketilmelidir.

