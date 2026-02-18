  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Yer Türkiye ya da KKTC değil: Telefonlara "Türkiye’ye hoş geldiniz" mesajı gitti, sinirden deliye döndüler
Ömer Gülhan Giriş Tarihi:

Yer Türkiye ya da KKTC değil: Telefonlara "Türkiye'ye hoş geldiniz" mesajı gitti, sinirden deliye döndüler

Güney Kıbrıs'a ayak basan yabancıların telefonuna "Türkiye'ye hoş geldiniz" mesajlarının gitmesi gündemi tam anlamıyla altüst etti.

1
#1
Yer Türkiye ya da KKTC değil: Telefonlara "Türkiye'ye hoş geldiniz" mesajı gitti, sinirden deliye döndüler

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, turistlerin telefonlarına "Türkiye'ye hoş geldiniz" mesajlarının gitmesi Rumlarda büyük endişeye sebebiyet verdi.

#2
Yer Türkiye ya da KKTC değil: Telefonlara "Türkiye'ye hoş geldiniz" mesajı gitti, sinirden deliye döndüler

Edinilen bilgilere göre havalimanlarına gelen turistler ve hatta vatandaşların telefonlarına "Türkiye'ye hoş geldiniz" mesajları gidiyor.

#3
Yer Türkiye ya da KKTC değil: Telefonlara "Türkiye'ye hoş geldiniz" mesajı gitti, sinirden deliye döndüler

Rum medyasına göre KKTC'den Güney Kıbrıs'a yönetilen baz istasyonları rum şebekelerini etkiliyor.

#4
Yer Türkiye ya da KKTC değil: Telefonlara "Türkiye'ye hoş geldiniz" mesajı gitti, sinirden deliye döndüler

Bu nedenle operatörler zaman zaman Kıbrıs'ı AB dışında gösteriyor ve KKTC'deki operatörlerden sinyal alıyor.

#5
Yer Türkiye ya da KKTC değil: Telefonlara "Türkiye'ye hoş geldiniz" mesajı gitti, sinirden deliye döndüler

Bu olunca da telefonlara "Türkiye'ye hoş geldiniz" mesajları gidiyor ve roaming uyarısı yapılıyor.

