Yer Türkiye ya da KKTC değil: Telefonlara “Türkiye’ye hoş geldiniz” mesajı gitti, sinirden deliye döndüler
Güney Kıbrıs'a ayak basan yabancıların telefonuna “Türkiye’ye hoş geldiniz” mesajlarının gitmesi gündemi tam anlamıyla altüst etti.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, turistlerin telefonlarına “Türkiye’ye hoş geldiniz” mesajlarının gitmesi Rumlarda büyük endişeye sebebiyet verdi.
Edinilen bilgilere göre havalimanlarına gelen turistler ve hatta vatandaşların telefonlarına “Türkiye’ye hoş geldiniz” mesajları gidiyor.
Rum medyasına göre KKTC’den Güney Kıbrıs’a yönetilen baz istasyonları rum şebekelerini etkiliyor.
Bu nedenle operatörler zaman zaman Kıbrıs’ı AB dışında gösteriyor ve KKTC’deki operatörlerden sinyal alıyor.
Bu olunca da telefonlara “Türkiye’ye hoş geldiniz” mesajları gidiyor ve roaming uyarısı yapılıyor.
