Yerli mühendislerin bor başarısı

Malzemenin, madencilikte kazı yapılacak yüzeye enjekte edilerek jelleşme sonrası çok rahat bir şekilde madeni açmada yarar sağlayacağını aktaran Avcı, "Arazideki ekipmanlarını kendimiz tasarlıyoruz. Bu malzeme yer altı suyuna karışsa bile organik olduğu için herhangi bir problem oluşturmayacaktır. Talep çok fazla, belediyeler bunu çok istiyor." diye konuştu. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için geliştirilen ürünün çok fayda sağlayacağına inandığını belirten Avcı, zeminlerin etkin bir şekilde iyileştirilebileceğini sözlerine ekledi.