Erato Kozaku-Markulli, Türklerle ilgili yapılan yorumlara isyan etti: Sizi beyinsizler

“Faşistler istedikleri kadar küfretsin. Onlar, övdükleri her türlü Hitlerci ve cuntacıyla aynıdır. Biz, Kıbrıslı Türk yurttaşlarımızı sevgi ve kardeşlikle kucaklamaya, onların acısıyla acı çekmeye devam edeceğiz.” Rum siyasetinin önde gelen isimlerinden Averof Neofitu da şunları yazdı: