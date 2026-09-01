Erato Kozaku-Markulli, Türklerle ilgili yapılan yorumlara isyan etti: Sizi beyinsizler
Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku-Markulli, KKTC'de batan gemiyle ilgili yapılan nefret içerikli yorumlara çok sert tepki gösterdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku-Markulli, KKTC'de batan gemiyle ilgili yapılan nefret içerikli yorumlara çok sert tepki gösterdi.
Sefa Karahasan'ın haberine göre, Girne’deki deniz faciasında iki çocuğu kaybolan Ayten Biçer’in feryadı, Güney Kıbrıs’ta bazı hesaplarda nefret söylemlerine maruz kaldı. Bu yorumlar Rum kesiminde infiale neden oldu.
Eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku-Markulli, paylaşımları yapanlara ağır ifadelerle yüklendi, “Bu yorumları yapanlar beyinsiz, Hitlerci ve cuntacı zihniyetler” dedi. Kıbrıslı Türklerin bu zihniyet tarafından “sahte insanlar” olarak görüldüğünü belirten Markulli şöyle devam etti:
“Faşistler istedikleri kadar küfretsin. Onlar, övdükleri her türlü Hitlerci ve cuntacıyla aynıdır. Biz, Kıbrıslı Türk yurttaşlarımızı sevgi ve kardeşlikle kucaklamaya, onların acısıyla acı çekmeye devam edeceğiz.” Rum siyasetinin önde gelen isimlerinden Averof Neofitu da şunları yazdı:
“İnsanım ben ve hiçbir insani şey bana yabancı değil. Yavrularını, annelerini, babalarını, sevdiklerini kaybedenlere güç versin.”
Ünlü gazeteci Iakovos Iakovou ise Ayten Biçer'in feryadını paylaşarak şu ifadeyi kullandı: “Bu kadının görüntüsünden zevk alanlar, mantıken kendi annelerinin feryadından da aynı şekilde zevk duyardı.”
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23