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Ekonomi
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Altını olanlar dikkat! Dananın kuyruğu cuma günü kopacak

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Altını olanlar dikkat! Dananın kuyruğu cuma günü kopacak

ABD Merkez Bankası'nın faiz artışı sinyalleri ve Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim, altın fiyatlarında sert bir dalgalanmaya neden oldu. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamaları ve ABD'nin İran'a yönelik hamleleriyle yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini körüklerken, yatırımcılar tüm gözlerini cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevirdi. Uzmanlar, güçlü gelecek bir verinin ons altındaki geri çekilmeyi daha da derinleştirebileceği konusunda uyardı.

#1
Foto - Altını olanlar dikkat! Dananın kuyruğu cuma günü kopacak

ABD Merkez Bankası'nın faiz artışı sinyalleri ve Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim, altın fiyatlarına etki etti. Yatırımcılar, altının yeni yönü için cuma günü açıklanacak ABD istihdam verisini bekliyor.

#2
Foto - Altını olanlar dikkat! Dananın kuyruğu cuma günü kopacak

Altındaki oynaklıkta Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda verdiği mesajların etkisi öne çıkıyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, altının Warsh'ın şahin açıklamalarının etkisini henüz üzerinden atamadığını söyledi. Waterer'a göre ABD'nin İran'a yönelik askerî adımlarıyla petrol fiyatlarının yükselmesi de enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

#3
Foto - Altını olanlar dikkat! Dananın kuyruğu cuma günü kopacak

Altın, enflasyon dönemlerinde geleneksel olarak güvenli limanlardan biri olarak görülüyor. Ancak faiz getirisi sağlamaması, borçlanma maliyetlerinin yükseldiği dönemlerde değerli madene olan ilgiyi azaltabiliyor. İşte son satışlarda da bu denklem yeniden devreye girmiş durumda.

#4
Foto - Altını olanlar dikkat! Dananın kuyruğu cuma günü kopacak

Warsh, cuma günü Jackson Hole'da yaptığı açıklamada, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe doğru gerilediğine dair yeterli güven oluşmaması durumunda Fed'in "daha fazla adım atması gerekeceğini" söyledi. Bu açıklama, yeni bir faiz artışı ihtimalini yeniden masaya taşıdı. CME FedWatch göstergelerine göre vadeli işlem piyasaları, Eylül ayında olası bir faiz artırımını yüzde 60 ihtimalle fiyatlıyor.

#5
Foto - Altını olanlar dikkat! Dananın kuyruğu cuma günü kopacak

Piyasaların yakından izlediği bir diğer başlık ise Orta Doğu'daki gerilim oldu. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada İran'ın stratejik enerji üssü Harg Adası'nın vurulduğunu duyurdu.

#6
Foto - Altını olanlar dikkat! Dananın kuyruğu cuma günü kopacak

Temmuz ayının sonundan bu yana Washington'ın Tahran yönetimine yönelik bilinen ilk doğrudan hamlesi olan operasyonun ardından uluslararası petrol fiyatları yüzde 2'nin üzerinde yükseldi. Petroldeki bu hareket, enflasyonun yeniden güçlenebileceği yönündeki kaygıları da artırdı. Bu tablo, bir yandan piyasalarda risk iştahını azaltırken diğer yandan Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri daha da önemli hale getirdi.

#7
Foto - Altını olanlar dikkat! Dananın kuyruğu cuma günü kopacak

Altının bundan sonraki yönü açısından bu hafta ABD'den gelecek istihdam verileri kritik olacak. Piyasa takviminde JOLTS açık iş pozisyonları, ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı müracaatları ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam (NFP) raporu bulunuyor. Tim Waterer, özellikle tarım dışı istihdam verisinin altında sert hareketlere yol açabileceğine dikkat çekti. Waterer'a göre güçlü gelecek bir veri, Jackson Hole sonrası başlayan geri çekilmeyi daha da derinleştirebilir. Tersi bir senaryoda ise açığa satışların kapanmasıyla birlikte hızlı bir toparlanma görülebilir.

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