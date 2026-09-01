Altını olanlar dikkat! Dananın kuyruğu cuma günü kopacak
ABD Merkez Bankası'nın faiz artışı sinyalleri ve Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim, altın fiyatlarında sert bir dalgalanmaya neden oldu. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin açıklamaları ve ABD'nin İran'a yönelik hamleleriyle yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini körüklerken, yatırımcılar tüm gözlerini cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevirdi. Uzmanlar, güçlü gelecek bir verinin ons altındaki geri çekilmeyi daha da derinleştirebileceği konusunda uyardı.