Altını olanlar dikkat! Dananın kuyruğu cuma günü kopacak

Altının bundan sonraki yönü açısından bu hafta ABD'den gelecek istihdam verileri kritik olacak. Piyasa takviminde JOLTS açık iş pozisyonları, ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı müracaatları ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam (NFP) raporu bulunuyor. Tim Waterer, özellikle tarım dışı istihdam verisinin altında sert hareketlere yol açabileceğine dikkat çekti. Waterer'a göre güçlü gelecek bir veri, Jackson Hole sonrası başlayan geri çekilmeyi daha da derinleştirebilir. Tersi bir senaryoda ise açığa satışların kapanmasıyla birlikte hızlı bir toparlanma görülebilir.