Avrupa peşinden koşuyor: Milli jet HÜRJET’in teslimat takvimi resmen açıklandı
Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilen ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Proje kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne yapılacak teslimatların 2027 yılında başlayacağı duyurulurken, İspanya ile imzalanan dev ihracat anlaşmasının teslimat takvimi de netleşti. Üstün performansıyla uluslararası arenada devlerin dikkatini çeken milli jet, Avrupa ülkelerinin yakın markajına girdi.