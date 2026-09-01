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Avrupa peşinden koşuyor: Milli jet HÜRJET’in teslimat takvimi resmen açıklandı

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Avrupa peşinden koşuyor: Milli jet HÜRJET’in teslimat takvimi resmen açıklandı

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilen ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Proje kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne yapılacak teslimatların 2027 yılında başlayacağı duyurulurken, İspanya ile imzalanan dev ihracat anlaşmasının teslimat takvimi de netleşti. Üstün performansıyla uluslararası arenada devlerin dikkatini çeken milli jet, Avrupa ülkelerinin yakın markajına girdi.

#1
Foto - Avrupa peşinden koşuyor: Milli jet HÜRJET’in teslimat takvimi resmen açıklandı

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda TUSAŞ tarafından millî imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET'te önemli bir aşama daha geride bırakıldı.

#2
Foto - Avrupa peşinden koşuyor: Milli jet HÜRJET’in teslimat takvimi resmen açıklandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk HÜRJET, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi anlamlı bir günde motor çalıştırarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. 18 dakika süren test uçuşunu güvenli şekilde tamamlayan HÜRJET, program kapsamında kritik bir eşiği daha başarıyla aştı.

#3
Foto - Avrupa peşinden koşuyor: Milli jet HÜRJET’in teslimat takvimi resmen açıklandı

Projedeki teknik aşamaları ve üretim sürecini değerlendiren Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, "Bu uçak 3. prototip. Daha evvel iki prototip uçmuştu ve bu iki prototip aşağı yukarı 500'ün üzerinde uçuş gerçekleştirmişti. Türk Hava Kuvvetlerine TUSAŞ tarafından yaklaşık olarak toplamda herhalde 16 tane HÜRJET teslim edilecek. Bunun 4 tanesi prototiplerden, artı bu prototiplere ilaveten de 12 tane uçak, HÜRJET teslim edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Avrupa peşinden koşuyor: Milli jet HÜRJET’in teslimat takvimi resmen açıklandı

İlk aşamada 6 adet HÜRJET'in üretilmesi hedeflenirken mevcut prototiplerle test ve doğrulama faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Yerli ve millî jet eğitim uçağının Türk semalarındaki daimi görevine başlayacağı tarihe ilişkin bilgi veren Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, "2027 yılı içerisinde HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerimize teslim edildiğini yavaş yavaş görmeye başlayacağız." sözleriyle takvimi duyurdu.

#5
Foto - Avrupa peşinden koşuyor: Milli jet HÜRJET’in teslimat takvimi resmen açıklandı

Türkiye'nin gurur projelerinden HÜRJET, üstün özellikleriyle uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yapılan dev ihracat anlaşmasıyla İspanya'nın da jet eğitim uçağı tercihi olan HÜRJET, tüm Avrupa ülkelerinin yakın takibine girdi.

#6
Foto - Avrupa peşinden koşuyor: Milli jet HÜRJET’in teslimat takvimi resmen açıklandı

İhracat sürecine ilişkin detayları paylaşan Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, "İspanya'ya teslim edilecek HÜRJET'lerin de 2028 yılı içerisinde teslimatlarına başlanması öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

#7
Foto - Avrupa peşinden koşuyor: Milli jet HÜRJET’in teslimat takvimi resmen açıklandı

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