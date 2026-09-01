Avrupa peşinden koşuyor: Milli jet HÜRJET’in teslimat takvimi resmen açıklandı

Projedeki teknik aşamaları ve üretim sürecini değerlendiren Savunma Sanayii Uzmanı Ali Önen, "Bu uçak 3. prototip. Daha evvel iki prototip uçmuştu ve bu iki prototip aşağı yukarı 500'ün üzerinde uçuş gerçekleştirmişti. Türk Hava Kuvvetlerine TUSAŞ tarafından yaklaşık olarak toplamda herhalde 16 tane HÜRJET teslim edilecek. Bunun 4 tanesi prototiplerden, artı bu prototiplere ilaveten de 12 tane uçak, HÜRJET teslim edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.