Yeni araştırmalar ortaya koyuyor: Portakal suyu sağlıklı mı, zararlı mı?

Portakal suyu tüketiminin bazı koşullarda önemli sağlık faydaları sağlayabildiğini ortaya koydu. Özellikle büyük kohort çalışmaları, düzenli olarak turunçgil tüketen bireylerde kalp hastalığı ve felç riskinin daha düşük olduğunu gösterdi. Her ne kadar bu çalışmalar çoğunlukla meyve tüketimine odaklansa da, portakal suyuna ilişkin bulgular da giderek güçleniyor. Uzmanlar, bütün meyve ile meyve suyu arasındaki farkın altını çiziyor. Imperial College London’dan beslenme bilimci Federico Amati’ye göre, iki ya da üç portakalı çiğneyerek yemek, sindirim sürecini yavaşlatıyor ve kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlıyor. Oysa aynı miktardaki portakal suyu saniyeler içinde tüketiliyor ve liften büyük ölçüde yoksun olduğu için şeker kana daha hızlı karışıyor.