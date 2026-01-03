Yeni araştırmalar ortaya koyuyor: Portakal suyu sağlıklı mı, zararlı mı?
Uzmanlar, portakal suyunun yüksek şeker içeriğine rağmen C vitamini ve flavonoid zenginliğiyle kalp, beyin ve damar sağlığına fayda sağlayabileceğini, ancak ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Portakal suyu, yıllardır yüksek şeker içeriği nedeniyle sağlıksız bir alışkanlık olarak görülüyordu. Uzmanlar, özellikle sabahları içilen bir bardak portakal suyunun kan şekerinde ani yükselmelere yol açabileceği ve bunun uzun vadede diyabet, kalp hastalığı ve obezite riskini artırabileceği uyarısında bulunuyordu. Ancak son dönemde yayımlanan bilimsel çalışmalar, bu yaygın kanaatin eksik ve tek taraflı olabileceğine işaret etti.