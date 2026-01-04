  • İSTANBUL
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Yalaka Miçotakis'ten Venezuela açıklaması
AA Giriş Tarihi:

Yalaka Miçotakis'ten Venezuela açıklaması

ABD'nin ve İsrail'in yağcısı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten dikkat çeken bir Venezuela yorumu geldi.

1
#1
Foto - Yalaka Miçotakis'ten Venezuela açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD’nin müdahalesiyle Nicolas Maduro rejiminin sona ermesini “Venezuela için yeni bir umut” olarak nitelendirdi. Miçotakis, demokratik geçişin barışçıl şekilde sağlanması gerektiğini vurguladı.

#2
Foto - Yalaka Miçotakis'ten Venezuela açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin müdahalesi sonucu Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejiminin sona ermesinin Venezuela için yeni bir umut doğurduğunu savundu.

#3
Foto - Yalaka Miçotakis'ten Venezuela açıklaması

Miçotakis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nicolas Maduro, Venezuela halkına hayal edilemeyecek acılar yaşatan acımasız ve baskıcı bir diktatörlüğe liderlik etti. (Maduro) Rejiminin sona ermesi ülke için yeni bir umut doğuruyor. Şu an son eylemlerin hukuka uygunluğunu yorumlama zamanı değildir. Öncelik tam demokratik meşruiyete sahip yeni bir kapsayıcı hükümete hızlı ve barışçıl bir yolla geçişin sağlanmasıdır." ifadelerine yer verdi.

#4
Foto - Yalaka Miçotakis'ten Venezuela açıklaması

Yunanistan'ın bu konuda Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki müttefikleri ile koordiasyon içinde olacağını belirten Miçotakis, ülkesinin Venezuela'daki Yunanistan vatandaşlarının güvenliğine odaklandığını kaydetti.

#5
Foto - Yalaka Miçotakis'ten Venezuela açıklaması

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün (cumartesi) yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

#6
Foto - Yalaka Miçotakis'ten Venezuela açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

#7
Foto - Yalaka Miçotakis'ten Venezuela açıklaması

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

herkes korkuyor ne yapsınlar

yunnaistanı su an amerika istese yönetir bu kadar asker varken dua edinde ukrayna savası bitmesin bittiği an yunanistan avrupa ermenistan kürtlerin <<türklerle savası baslayacak habaeriniz olsun<<hayal görme diyenleri duydum << o kadar silah sdgye o<<okadar silah yunalılara <<ermenilerde sınıra yığınak yapmaya basladılar avrupa zaten destekliyor <<unuttuk kıbrıs rum kesimindende israil rumlar <<haberiniz olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
