  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD Maduro'nun son görüntüsünü yayınladı

Muskat: Ara ara tüketin, küçük ama çok kilit rol oynuyor! Ve uyurken de bize de destek! Desteği pes dedirtti

İstanbul Valiliği'nden çok kritik uyarı: Derhal 112'yi arayın

Toz böcekleri nasıl yok edilir? Başına bela olanlar yöntem arıyorsanız önce yapın bakın! Nasıl mücadele edecek

Türkiye'nin yerli traktör fabrikası yıllar önce bakın nasıl iflas etmiş! Duyan isyan edecek

Donarak ölmek üzereydi! Yüksekova’dan yürek ısıtan görüntü

'Türk İHA'larını vuracağız' diyen ülkeye tarihi gözdağı: 600 km menzilli füze ateşlendi

Dünya Venezuela'ya kilitlenmişken BAE belasını arıyor

Canlı yayında kötü muamele iddiası! Tiktok'ta rezilliğin böylesi: Bu skandal geniş yankı uyandırdı... Kontrolsüzlüğe de pes!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
ABD Maduro'nun son görüntüsünü yayınladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD Maduro'nun son görüntüsünü yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump, zorla alıkonan Venezuela lideri Nickholas Maduro'nun son görüntüsünü kamuoyu ile paylaştı.

1
#1
Foto - ABD Maduro'nun son görüntüsünü yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

#2
Foto - ABD Maduro'nun son görüntüsünü yayınladı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

#3
Foto - ABD Maduro'nun son görüntüsünü yayınladı

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

#4
Foto - ABD Maduro'nun son görüntüsünü yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsünü paylaştı. Trump paylaşımına "Nicolas Maduro, USS Iwo Jima güvertesinde." notunu ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muhbiri Sadık

Kahpe Amerikanın mudoronun yanındaki Hain Alçak satılmış kişiler tarafından satıldı Dünyada Amerika kadar korkak alçak bir millet yok Diğer Ülkelerde ki satılmış köpekleri kullanarak O Ülkeleri işgal eder Olacak iş mi ? operasyon yap anında devlet başkanını esir al ancak içteki HAİN KÖPEKLERİN vasıtası ile olur Götün yiyorsa Ülkeme yap da görelim o içimizdeki Yahudi dölleri ile birlikte cehenneme gidersin Allahın laneti üzerinize olsun

saltanatın bitmesi ne kadar zor geliyor

en fazla 10 yıl anlı sanlı gidin ama nerde o koltuğa japon yapstırıcıyla yapısıyorlar sonraki halalri resillik
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi
Yerel

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şahıstan 4'ü tutuklandı.
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
Dünya

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

İsrail'e en fazla para yağdırarak dünyadaki huzuru hedef alan Yahudiler ortaya çıktı. 1. sırada en çok finansal destek veren Yahudiler kim, ..
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

İstanbul Kadıköy'de lüks otomobillerin sergilendiği ünlü bir galeri, cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık iddialarından biriyle sars..
Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sosyal Medya

Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Hataylı bir depremzede kadın, bir sokak röportajında yaptığı açıklamalarla CHP'li belediyelerin "biz size yardım ettik" söylemlerini yerle b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23