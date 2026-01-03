ABD Maduro'nun son görüntüsünü yayınladı
ABD Başkanı Donald Trump, zorla alıkonan Venezuela lideri Nickholas Maduro'nun son görüntüsünü kamuoyu ile paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.
Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun ilk görüntüsünü paylaştı. Trump paylaşımına "Nicolas Maduro, USS Iwo Jima güvertesinde." notunu ekledi.
