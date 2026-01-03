ABD'nin Venezuela'dan sonra darbe yapacağı ülke belli oldu: Orada da bir şeyler olacak
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ardından bir ülkeyi daha hedef aldı. Gözler şimdi o ülkeye çevrildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu ve Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı gibi suçlamalar yöneltildiğini açıkladı.
Trump, Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savunarak, Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini belirtti.
Venezuela'da düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump Trump, bu kez Meksika'yı ve Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u hedef aldı.
Meksika'yı, Sheinbaum'un değil, "uyuşturucu kartellerinin" yönettiğini savunan Trump, kendisine defalarca kartelleri ortadan kaldırmalarını isteyip istemediğini sorduğunu ve olumsuz yanıt aldığını aktardı. Kanada'dan da çok sayıda uyuşturucunun ülkeye girdiğini savunan Trump, öte yandan bu maddelerin ülkeye çoğunlukla güney sınırından girdiğini belirterek, "Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerekecek." diye konuştu.
Maduro destekçilerine yönelik de konuşan Trump, "Eğer ona sadık kalırlarsa, gelecekleri gerçekten kötü olacak." dedi. Öte yandan bu kişilerin çoğunluğunun fikrini değiştirdiğini ve Maduro'ya yönelik sadakatin "oldukça az" olduğunu savunan Trump, "Bugün bazı insanların sokaklarda ABD bayrakları sallayarak yürüdüklerini ve çok destekleyici olduklarını fark ettim." ifadesini kullandı.
