ABD'nin Venezuela'dan sonra darbe yapacağı ülke belli oldu: Orada da bir şeyler olacak

Meksika'yı, Sheinbaum'un değil, "uyuşturucu kartellerinin" yönettiğini savunan Trump, kendisine defalarca kartelleri ortadan kaldırmalarını isteyip istemediğini sorduğunu ve olumsuz yanıt aldığını aktardı. Kanada'dan da çok sayıda uyuşturucunun ülkeye girdiğini savunan Trump, öte yandan bu maddelerin ülkeye çoğunlukla güney sınırından girdiğini belirterek, "Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerekecek." diye konuştu.