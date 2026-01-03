  • İSTANBUL
ABD'nin Venezuela'dan sonra darbe yapacağı ülke belli oldu: Orada da bir şeyler olacak
Haber Merkezi

ABD'nin Venezuela'dan sonra darbe yapacağı ülke belli oldu: Orada da bir şeyler olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın ardından bir ülkeyi daha hedef aldı. Gözler şimdi o ülkeye çevrildi.

1
#1


ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

#2


ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu ve Maduro'ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı gibi suçlamalar yöneltildiğini açıkladı.

#3


Trump, Meksika'yı uyuşturucu kartellerinin yönettiğini savunarak, Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini belirtti.

#4


Venezuela'da düzenlenen operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump Trump, bu kez Meksika'yı ve Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u hedef aldı.

#5


Meksika'yı, Sheinbaum'un değil, "uyuşturucu kartellerinin" yönettiğini savunan Trump, kendisine defalarca kartelleri ortadan kaldırmalarını isteyip istemediğini sorduğunu ve olumsuz yanıt aldığını aktardı. Kanada'dan da çok sayıda uyuşturucunun ülkeye girdiğini savunan Trump, öte yandan bu maddelerin ülkeye çoğunlukla güney sınırından girdiğini belirterek, "Meksika ile ilgili bir şeyler yapılması gerekecek." diye konuştu.

#6


Maduro destekçilerine yönelik de konuşan Trump, "Eğer ona sadık kalırlarsa, gelecekleri gerçekten kötü olacak." dedi. Öte yandan bu kişilerin çoğunluğunun fikrini değiştirdiğini ve Maduro'ya yönelik sadakatin "oldukça az" olduğunu savunan Trump, "Bugün bazı insanların sokaklarda ABD bayrakları sallayarak yürüdüklerini ve çok destekleyici olduklarını fark ettim." ifadesini kullandı.

Yorumlar

65

dünyada en büyük uyuşturucu üretim fabrikaları olan abddeki küresel lobi oligarkları alçaklarınındır kimi kandırıyorsuz boşunamı dünyadaki her ülkede askeri üsleriniz var alçaklar her ülkede uyuşturucu üretip satıyorsuz bahane arıyorsuz belasını arayan ergeç bulur merak etmeyin abdnin dünya saltanatı hükümdarlığı ebedi değildir hiçbir varlığın saltanatı ebedi değil allahtan başka göreceksiz yecüc mecüc gibi kaçacak delik arayacaksız rusya çin kuzey kore bunların abd nato alçaklarına karşı sessizliğe gömülmemelidir

