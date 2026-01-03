  • İSTANBUL
Frank Hoogerbeets Türkiye ile ilgili uzun süren sessizliğini bozdu! 'Orada deprem olacak' dedi, şiddetini açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Frank Hoogerbeets Türkiye ile ilgili uzun süren sessizliğini bozdu! 'Orada deprem olacak' dedi, şiddetini açıkladı

Elazığ'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremin ardından Frank Hoogerbeets'ten dikkat çeken bir tahmin geldi.

Frank Hoogerbeets Türkiye ile ilgili uzun süren sessizliğini bozdu! 'Orada deprem olacak' dedi, şiddetini açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Frank Hoogerbeets Türkiye ile ilgili uzun süren sessizliğini bozdu! 'Orada deprem olacak' dedi, şiddetini açıkladı

Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.

Frank Hoogerbeets Türkiye ile ilgili uzun süren sessizliğini bozdu! 'Orada deprem olacak' dedi, şiddetini açıkladı

Türkiye'de meydana gelen depremlerle dikkat çeken tahminler yapan Frank Hoogerbeets, Elazığ depremi sonrası fayın tamamının kırılmadığını söyledi.

Frank Hoogerbeets Türkiye ile ilgili uzun süren sessizliğini bozdu! 'Orada deprem olacak' dedi, şiddetini açıkladı

Hoogerbeets yaptığı açıklamada,"Türkiye'deki 4,7 şiddetindeki deprem, 2020'deki 6.8 depremiyle kısmen kırılan Pütürge fayı yakınlarında meydana geldi. Fayın bir kısmı kırılmadı ve tahmini sismik potansiyel 6 şiddetidir" dedi.

