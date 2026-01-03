Frank Hoogerbeets Türkiye ile ilgili uzun süren sessizliğini bozdu! 'Orada deprem olacak' dedi, şiddetini açıkladı
Elazığ'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremin ardından Frank Hoogerbeets'ten dikkat çeken bir tahmin geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,85 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde saat 20.27'de meydana gelen ve Malatya, Adıyaman, Tunceli, Diyarbakır illerimizde de hissedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.
Türkiye'de meydana gelen depremlerle dikkat çeken tahminler yapan Frank Hoogerbeets, Elazığ depremi sonrası fayın tamamının kırılmadığını söyledi.
Hoogerbeets yaptığı açıklamada,"Türkiye'deki 4,7 şiddetindeki deprem, 2020'deki 6.8 depremiyle kısmen kırılan Pütürge fayı yakınlarında meydana geldi. Fayın bir kısmı kırılmadı ve tahmini sismik potansiyel 6 şiddetidir" dedi.
