2002'de Chavez'e darbe yapıldığında Maduro bakın neler söylemiş! Halka yaptığı konuşma ortaya çıktı
2002 yılında Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kaçırıldığı sırada Maduro'nun halka hitap ettiği görüntüler ortaya çıkyı.

Dünya şokta... Venezuela Devlet Başkanı Maduro, eşiyle birlikte ABD ordusu tarafından kaçırıldı. Emri ABD Başkanı Trump verdi.

Bu skandal kaçırma olayı, Venezuela'da 2002 yılındaki Amerikancı darbeyi akıllara getirdi.

Dönemin Venezuela lideri Hugo Chavez, Maduro'nun halefi olarak ABD'nin ve ülke içindeki Batıcıların hedefindeydi. Ordu içindeki Amerikancı kuvvetler, Chavez'i kaçırdı ancak halkın sokaklara dökülmesiyle darbe ters tepti, Chavez geri getirildi ve yeniden koltuğuna oturdu.

İşte Chavez'in kayıp saatlerinde, halka hitap eden kişi de bugün ABD tarafından kaçırılan Nicolas Maduro'ydu. Maduro halka şöyle seslendi:

"Şu anda Maracay'daki halkın ayaklanmasının 24. saati dolmak üzere. Maracay'da 40.000'den fazla kişi, ordu, muhafız, deniz ve hava kuvvetleri askerleriyle birlikte sokaklarda, onu Orchila'da rehin tutuyorlar. Chávez'i kaçıran generallerden onu Venezuela halkına iade etmelerini talep ediyoruz. Özgürlük. Özgürlük."

Kaynak: Odatv

