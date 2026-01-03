'Kapatıldı' iddiası sonrası Türkiye'nin savunma sanayi devi MKE'den flaş açıklama

MKE açıklamasında, 1976 yılında MKE Uçaksavar Top Fabrikası adıyla faaliyete başlayan tesisin, günümüzde MKE Çankırı Silah Fabrikası olarak hizmet verdiği hatırlatıldı. Açıklamada, fabrikanın Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçleri ile dost ve müttefik ülkelere NATO standartlarında üretim yaptığı vurgulandı. Kurum, 3 Ocak 2026 itibarıyla fabrikada 347 aktif personelin istihdam edildiğini ve üretim faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, “Fabrikamız kapatılmamış olup yapılan yatırımlarla sürekli olarak geliştirilmektedir” ifadesine yer verildi.