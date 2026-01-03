'Kapatıldı' iddiası sonrası Türkiye'nin savunma sanayi devi MKE'den flaş açıklama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in MKE fabrikasıyla ilgili sarf ettiği sözlere kurumdan yapılan yazılı açıklamayla yanıt geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MKE fabrikasıyla ilgili sarf ettiği sözlere kurumdan yapılan yazılı açıklamayla yanıt geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Çankırı mitinginde dile getirdiği “Makine ve Kimya Endüstrisi kapatıldı” iddiası, MKE tarafından yapılan yazılı açıklamayla yalanlandı.
Kurum, Çankırı’daki silah fabrikasının faal olduğunu, üretimin sürdüğünü ve önemli ölçekli yatırımların devam ettiğini vurguladı.
Özgür Özel, miting konuşmasında Çankırı’daki nüfus kaybını eleştirerek, bu durumun nedenlerinden birinin MKE tesislerinin kapatılması olduğunu savundu. Özel, “AK Parti iktidara geldiğinde 270 bin olan Çankırı nüfusu bugün 196 bine düştü. Türkiye büyürken Çankırı küçüldü. MKE’yi kapatırsan, fabrikaları kapatırsan, Çankırı’yı göçe zorlarsın” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından MKE’den yapılan resmi bilgilendirmede, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
MKE açıklamasında, 1976 yılında MKE Uçaksavar Top Fabrikası adıyla faaliyete başlayan tesisin, günümüzde MKE Çankırı Silah Fabrikası olarak hizmet verdiği hatırlatıldı. Açıklamada, fabrikanın Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçleri ile dost ve müttefik ülkelere NATO standartlarında üretim yaptığı vurgulandı. Kurum, 3 Ocak 2026 itibarıyla fabrikada 347 aktif personelin istihdam edildiğini ve üretim faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, “Fabrikamız kapatılmamış olup yapılan yatırımlarla sürekli olarak geliştirilmektedir” ifadesine yer verildi.
MKE, Çankırı tesislerinde Türkiye açısından stratejik öneme sahip çok sayıda orta ve ağır silah sisteminin üretildiğini belirtti. Üretimi gerçekleştirilen sistemler arasında şunlar bulunuyor: 105 mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs BORAN 35 mm KORKUT ve GÖKDENİZ uçaksavar silah sistemleri 40 mm tamburalı bombaatar 12,7 mm uçaksavar topu 25 mm ILGAZ otomatik top 107 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) 155 mm FIRTINA ve PANTER obüslerinin silah sistemleri ana kompleleri
Açıklamada, Cumhuriyet tarihinin ilk obüs sınıfı ihracatının MKE Çankırı Silah Fabrikası üretimi olan BORAN Obüsü ile gerçekleştirildiği hatırlatıldı. BORAN’ın 2024 yılında Bangladeş’e, 2025 yılında ise Kuzey Makedonya’ya ihraç edildiği belirtilerek, bunun aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik ilk obüs ihracatı olduğu vurgulandı.
