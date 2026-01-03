  • İSTANBUL
Gündem
Yeniakit Publisher
ABD'nin çöktüğü Venezuela'nın Türkiye'den bir talebi var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'nin çöktüğü Venezuela'nın Türkiye'den bir talebi var

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, Maduro'nun ülkeden kaçırılmasıyla ilgili olarak Türkiye'ye çağrı yaptı.

Foto - ABD'nin çöktüğü Venezuela'nın Türkiye'den bir talebi var

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta yerel saatle saat 02.00 sıralarında birçok bölgede peş peşe patlamalar yaşandı. Patlamaların ardından halk sokaklara dökülürken ülkede OHAL ilan edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya askeri harekat düzenlediklerini, Devlet Başkanı Maduro ve eşinin yakalandığını açıkladı.

Foto - ABD'nin çöktüğü Venezuela'nın Türkiye'den bir talebi var

Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Gutierrez, "ABD ile müzakere etmeyeceğiz, Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz." dedi.

Foto - ABD'nin çöktüğü Venezuela'nın Türkiye'den bir talebi var

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

