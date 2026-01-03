Her mevsim ayrı güzel! Girlevik Şelalesi buzdan duvara döndü
Erzincan’da dondurucu soğukların etkisiyle Girlevik Şelalesi tamamen buz tutarken, yazın coşkuyla akan suyun yerini metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları aldı.
Muskat: Ara ara tüketin, çok kilit rol oynuyor! Uyurken de bize de destek! Desteği pes dedirtti, duyan inanamadı
Toz böcekleri nasıl yok edilir? Başına bela olanlar yöntem arıyorsanız önce yapın bakın! Nasıl mücadele edecek
Erzincan’da dondurucu soğukların etkisiyle Girlevik Şelalesi tamamen buz tutarken, yazın coşkuyla akan suyun yerini metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları aldı.
Erzincan’da etkili olan soğuk hava, kentin simge doğal alanlarından Girlevik Şelalesi’nde kışa özgü çarpıcı bir manzara dönüştürdü.
Kentin Çağlayan beldesi Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesi ile oluşan Girlevik Şelalesi, dondu. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki donan şelale, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Şelaleyi gezen İlayda Reyyan Koşan, "Erzincan'ın doğal güzellikleri yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel. Bugün bu doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Girlevik Şelalesi'nin buz tuttuğunu duyduk ve buraya gezmeye geldik. Çok güzeldi. Herkesi Erzincan'a, Girlevik Şelalesi'ne bekliyoruz" dedi.
Muğla'dan Erzincan'a gelen Mustafa Ebrar Tepe, "Fethiye'den geldim. Erzincanlıyım. 3-4 ayda bir ailemi ziyaret etmeye geliyorum. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı bir güzel memleketimiz. Yazın düğünümüz vardı geldik. Ayrı bir güzelliği vardı. Kışın ayrı bir güzel. Donmuş şekilde doğa harikası. Erzincanlı olduğum için çok mutluyum" diye konuştu. Asel ve Erva Koşan kardeşler ise herkesi Girlevik Şelalesi'ni görmeye çağırdı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23