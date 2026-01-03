  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Her mevsim ayrı güzel! Girlevik Şelalesi buzdan duvara döndü
DHA Giriş Tarihi:

Her mevsim ayrı güzel! Girlevik Şelalesi buzdan duvara döndü

Erzincan’da dondurucu soğukların etkisiyle Girlevik Şelalesi tamamen buz tutarken, yazın coşkuyla akan suyun yerini metrelerce uzunluktaki buz sarkıtları aldı.

#1
Foto - Her mevsim ayrı güzel! Girlevik Şelalesi buzdan duvara döndü

Erzincan’da etkili olan soğuk hava, kentin simge doğal alanlarından Girlevik Şelalesi’nde kışa özgü çarpıcı bir manzara dönüştürdü.

#2
Foto - Her mevsim ayrı güzel! Girlevik Şelalesi buzdan duvara döndü

Kentin Çağlayan beldesi Munzur Dağı eteklerinde bulunan Kalecik köyündeki 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesi ile oluşan Girlevik Şelalesi, dondu. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıktaki donan şelale, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Her mevsim ayrı güzel! Girlevik Şelalesi buzdan duvara döndü

Şelaleyi gezen İlayda Reyyan Koşan, "Erzincan'ın doğal güzellikleri yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel. Bugün bu doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Girlevik Şelalesi'nin buz tuttuğunu duyduk ve buraya gezmeye geldik. Çok güzeldi. Herkesi Erzincan'a, Girlevik Şelalesi'ne bekliyoruz" dedi.

#4
Foto - Her mevsim ayrı güzel! Girlevik Şelalesi buzdan duvara döndü

Muğla'dan Erzincan'a gelen Mustafa Ebrar Tepe, "Fethiye'den geldim. Erzincanlıyım. 3-4 ayda bir ailemi ziyaret etmeye geliyorum. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı bir güzel memleketimiz. Yazın düğünümüz vardı geldik. Ayrı bir güzelliği vardı. Kışın ayrı bir güzel. Donmuş şekilde doğa harikası. Erzincanlı olduğum için çok mutluyum" diye konuştu. Asel ve Erva Koşan kardeşler ise herkesi Girlevik Şelalesi'ni görmeye çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama
Gündem

Trump ‘Yakaladık’ demişti Maduro’nun Yardımcısından İlk Açıklama

Güney Amerika’nın kalbi Venezuela’da 2026 yılının ilk günlerinde dünya siyasi tarihine geçecek bir belirsizlik yaşanıyor. Venezuela Devlet B..
Yavaş, yeni yıla satarak başladı
Gündem

Yavaş, yeni yıla satarak başladı

Yaklaşık yedi yıldır Ankara’da göze görünür, halkın hayatını kolaylaştıran herhangi bir yatırıma imza atmayıp, sürekli hazırdan yiyen CHP’li..
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık
Gündem

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yaka..
İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
Dünya

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

İsrail'e en fazla para yağdırarak dünyadaki huzuru hedef alan Yahudiler ortaya çıktı. 1. sırada en çok finansal destek veren Yahudiler kim, ..
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

İstanbul Kadıköy'de lüks otomobillerin sergilendiği ünlü bir galeri, cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık iddialarından biriyle sars..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23