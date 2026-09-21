Yarın resmen başlıyor: TOKİ kampanyasında tüm merak edilenler!

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER? Kampanyadan faydalanabilmek için TOKİ tarafından belirlenen temel kriterler şunlar: Taksit Başlangıç Tarihi: Geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025 ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Geriye Dönük Borç Olmaması: Başvuru tarihi itibarıyla, borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük ödenmemiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Kalan Taksit Sınırı: Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.