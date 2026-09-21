Yarın resmen başlıyor: TOKİ kampanyasında tüm merak edilenler!
TOKİ'nin, borçla alınan ve ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için hazırladığı yüzde 25'lik indirim kampanyası 22 Eylül'de başlıyor.
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TOKİ'nin, borçla alınan ve ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için hazırladığı yüzde 25'lik indirim kampanyası 22 Eylül'de başlıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine merakla beklenen indirim kampanyasını hayata geçiriyor. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen % peşin ödeme indirimi kampanyası yarın (22 Eylül Salı) itibarıyla resmen başlıyor.
Yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısını yakından ilgilendiren kampanya kapsamından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 19 Ekim 2026 tarihine kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri ilgili aracı bankalara yapabilecek.
TAM VEYA KISMİ ÖDEMEYE % İNDİRİM Kampanya sadece borcun tamamını kapatmak isteyenlere değil, parça ödeme yapmak isteyenlere de kolaylık sağlıyor: Tam Borç Kapatma: Borç bakiyesinin tamamını peşin ödeyerek tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak güncel bakiye üzerinden % net indirim uygulanacak. Kısmi Ödeme Yapma İmkanı: Borcun tamamını kapatacak gücü olmayan alıcılar, toplam borç bakiyesinin en az %'ini peşin ödemek şartıyla, yaptıkları ödeme tutarı üzerinden yine % indirimden yararlanabilecek.
TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER? Kampanyadan faydalanabilmek için TOKİ tarafından belirlenen temel kriterler şunlar: Taksit Başlangıç Tarihi: Geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025 ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Geriye Dönük Borç Olmaması: Başvuru tarihi itibarıyla, borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük ödenmemiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Kalan Taksit Sınırı: Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.
TAPU İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER Borcunu kapatıp kat mülkiyeti oluşmuş projelerden tapusunu almak isteyen alıcıların bankaya başvururken yanında bulundurması gereken belgeler: İlgili belediyeden alınacak Emlak Beyan Değerini Gösteren Belge Geçerli DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Poliçesi
Ayrıca, kampanyadan yararlanmak isteyen alıcılar borç bakiyelerini kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.
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