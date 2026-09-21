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Yarın resmen başlıyor: TOKİ kampanyasında tüm merak edilenler!

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Yarın resmen başlıyor: TOKİ kampanyasında tüm merak edilenler!

TOKİ'nin, borçla alınan ve ödemesi devam eden konut ve iş yerleri için hazırladığı yüzde 25'lik indirim kampanyası 22 Eylül'de başlıyor.

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Foto - Yarın resmen başlıyor: TOKİ kampanyasında tüm merak edilenler!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine merakla beklenen indirim kampanyasını hayata geçiriyor. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yeri alıcıları için düzenlenen % peşin ödeme indirimi kampanyası yarın (22 Eylül Salı) itibarıyla resmen başlıyor.

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Foto - Yarın resmen başlıyor: TOKİ kampanyasında tüm merak edilenler!

Yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısını yakından ilgilendiren kampanya kapsamından faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 19 Ekim 2026 tarihine kadar satış işlemlerini gerçekleştirdikleri ilgili aracı bankalara yapabilecek.

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Foto - Yarın resmen başlıyor: TOKİ kampanyasında tüm merak edilenler!

TAM VEYA KISMİ ÖDEMEYE % İNDİRİM Kampanya sadece borcun tamamını kapatmak isteyenlere değil, parça ödeme yapmak isteyenlere de kolaylık sağlıyor: Tam Borç Kapatma: Borç bakiyesinin tamamını peşin ödeyerek tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına, borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak güncel bakiye üzerinden % net indirim uygulanacak. Kısmi Ödeme Yapma İmkanı: Borcun tamamını kapatacak gücü olmayan alıcılar, toplam borç bakiyesinin en az %'ini peşin ödemek şartıyla, yaptıkları ödeme tutarı üzerinden yine % indirimden yararlanabilecek.

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Foto - Yarın resmen başlıyor: TOKİ kampanyasında tüm merak edilenler!

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER? Kampanyadan faydalanabilmek için TOKİ tarafından belirlenen temel kriterler şunlar: Taksit Başlangıç Tarihi: Geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025 ayı sonuna kadar başlamış olması gerekiyor. Geriye Dönük Borç Olmaması: Başvuru tarihi itibarıyla, borç kapatmanın yapılacağı aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük ödenmemiş taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranıyor. Kalan Taksit Sınırı: Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından faydalanamayacak.

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Foto - Yarın resmen başlıyor: TOKİ kampanyasında tüm merak edilenler!

TAPU İŞLEMLERİ VE GEREKLİ BELGELER Borcunu kapatıp kat mülkiyeti oluşmuş projelerden tapusunu almak isteyen alıcıların bankaya başvururken yanında bulundurması gereken belgeler: İlgili belediyeden alınacak Emlak Beyan Değerini Gösteren Belge Geçerli DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Poliçesi

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Foto - Yarın resmen başlıyor: TOKİ kampanyasında tüm merak edilenler!

Ayrıca, kampanyadan yararlanmak isteyen alıcılar borç bakiyelerini kapatmak için gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

TOKİ’nin borcunu kapatıp tapusuna hemen kavuşmak veya borç yükünü hafifletmek isteyen vatandaşlar için büyük bir heyecanla beklenen tarihi fırsat kapısı nihayet aralanıyor. Geri ödemeleri devam eden konut ve iş yeri alıcılarına yönelik yüzde 25 oranındaki dev nakit indirim kampanyası, 22 Eylül 2026 itibarıyla resmen hayata geçiyor. Yaklaşık 228 bin mülk sahibini doğrudan ilgilendiren ve adeta bir servet transferi niteliği taşıyan bu büyük kampanya, piyasa koşullarında borç yükü altında ezilmek istemeyen akıllı yatırımcılar ve ev sahipleri için kaçırılmayacak bir finansal devrim sunuyor. Gerekli şartları taşıyan ve elinde nakit gücü bulunan tüm mülk sahiplerinin, hiçbir kararsızlığa yer bırakmadan, bu fırsatı anında değerlendirmesi hayati bir önem taşıyor.Ekonomik belirsizliklerin ve maliyet artışlarının yaşandığı bu dönemde, TOKİ’nin sunduğu bu kampanya sadece borcun tamamını kapatmak isteyen zengin azınlığa değil, bütçesini parça parça rahatlatmak isteyen orta gelirli vatandaşa da muazzam bir esneklik sağlıyor. Borç bakiyesinin tamamını peşin ödeyenler güncel borç üzerinden net yüzde 25 indirim alarak tapusunu anında eline alırken, tüm borcu kapatacak gücü olmayanlar ise toplam borçlarının en az yüzde 25'ini peşin ödedikleri takdirde, yatırdıkları bu ara ödeme tutarı üzerinden yine yüzde 25 indirim hakkı kazanıyor. Bu durum, piyasa faizlerinin ve gayrimenkul değerlerinin hızla değiştiği bir ortamda, paranızın satın alma gücünü doğrudan mülkünüze yatırarak geleceğinizi garanti altına almanın en karlı, en rasyonel ve en güvenli yoludur. Ev sahibi olma yolunda tereddüt edenlerin, borcunu erteleyenlerin veya "acaba beklemeli miyim" diye kararsızlık yaşayanların bu tarihi fırsatı kaçırması, ilerleyen dönemlerde çok daha büyük maliyetlerle karşılaşmak anlamına gelecektir.Bu eşsiz imkandan faydalanarak geleceğe güvenli bir yatırım yapmak isteyen vatandaşların önünde 19 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek net bir başvuru takvimi bulunuyor. Kampanyadan yararlanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması ve kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması gibi temel şartları sağlayan her vatandaş, işlemlerini gerçekleştirdiği aracı bankaya giderek bu büyük indirimden hemen faydalanabiliyor. Bankalardan konut kredisi kullanma imkanının da sunulduğu bu sistemde, gerekli belgeleri tamamlayarak başvurusunu yapanlar, yastık altındaki birikimlerini veya finansal güçlerini doğrudan bir mülk avantaja dönüştüreceklerdir. Almaya gücü olan ve şartları karşılayan herkesin hiç düşünmeden katılması gereken bu kampanya, borç prangalarından kurtulup kendi evinin tam anlamıyla hakimi olmak isteyenler için sunulmuş en net şampiyonluk biletidir.
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