Asgari ücret tuzağına düşenler dikkat! “Prim günüm çok ama maaşım az” diyorsanız hemen bu hatadan dönün
Emeklilikte yüksek maaş almanın sırrının sadece prim gün sayısından ibaret olmadığını belirten Sosyal Güvenlik uzmanları, asgari ücret veya düşük matrah üzerinden yapılan bildirimlerin gelecekteki aylıkları erittiği konusunda çalışanları uyarıyor. Fazla mesai, ulusal bayram yevmiyeleri ve ikramiye gibi yan hakların SGK'ya eksik bildirilmesinin yaratacağı "düşük matrah tuzağı", yıllarca emek veren vatandaşların taban maaşla mahkum olmasına yol açıyor. Uzmanlar, Prime Esas Kazanç (PEK) tutarının gerçeğe uygun şekilde sisteme yansıtılmasının emekli aylığını doğrudan artıracak en kritik adım olduğunu vurguluyor.