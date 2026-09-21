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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Asgari ücret tuzağına düşenler dikkat! "Prim günüm çok ama maaşım az" diyorsanız hemen bu hatadan dönün

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Asgari ücret tuzağına düşenler dikkat! “Prim günüm çok ama maaşım az” diyorsanız hemen bu hatadan dönün

Emeklilikte yüksek maaş almanın sırrının sadece prim gün sayısından ibaret olmadığını belirten Sosyal Güvenlik uzmanları, asgari ücret veya düşük matrah üzerinden yapılan bildirimlerin gelecekteki aylıkları erittiği konusunda çalışanları uyarıyor. Fazla mesai, ulusal bayram yevmiyeleri ve ikramiye gibi yan hakların SGK'ya eksik bildirilmesinin yaratacağı "düşük matrah tuzağı", yıllarca emek veren vatandaşların taban maaşla mahkum olmasına yol açıyor. Uzmanlar, Prime Esas Kazanç (PEK) tutarının gerçeğe uygun şekilde sisteme yansıtılmasının emekli aylığını doğrudan artıracak en kritik adım olduğunu vurguluyor.

#1
Foto - Asgari ücret tuzağına düşenler dikkat! "Prim günüm çok ama maaşım az" diyorsanız hemen bu hatadan dönün

Peki emekli maaşını yükseltmek isteyen çalışanlar nelere dikkat etmeli? Fazla mesai, prim ve diğer ödemelerin SGK’ya eksiksiz bildirilmesi neden önemli? Emekli aylığını doğrudan etkileyen Prime Esas Kazanç tutarıyla ilgili merak edilenleri ve dikkat edilmesi gereken noktaları Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş bugünkü köşe yazısında anlattı.

#2
Foto - Asgari ücret tuzağına düşenler dikkat! "Prim günüm çok ama maaşım az" diyorsanız hemen bu hatadan dönün

"Çalışma hayatında dökülen her damla alın teri kutsaldır. Ancak SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışan binlerce sigortalının karşılaştığı acı bir gerçek vardır: Asgari ücret veya düşük matrah üzerinden bildirilen çalışmalar, gün sayısı arttıkça gelecekteki emekli aylığını artırmak yerine düşürmektedir" diyen Karakaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:

#3
Foto - Asgari ücret tuzağına düşenler dikkat! "Prim günüm çok ama maaşım az" diyorsanız hemen bu hatadan dönün

"Keza; 2008 Ekim Kırılması: Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun ile Aylık Bağlama Oranı (ABO) düşürülmüştür. Düşük Matrah Tuzağı: SGK’ya bildirilen kazancın alt sınırdan kalması, çalıştıkça bağlanacak emekli aylığını geriye çekmektedir.

#4
Foto - Asgari ücret tuzağına düşenler dikkat! "Prim günüm çok ama maaşım az" diyorsanız hemen bu hatadan dönün

Hâl böyle iken köşemize her gün binlerce okurumuzdan çığ gibi sual yağıyor: "Emekli maaşımı nasıl yükseltirim?" Mesele emeklilik olunca, herkes geçinmeye kâfi gelecek maaşın derdinde. Ancak çalışma hayatında göz ardı edilen acı bir hakikat var. Esnaf, şirket ortağı ve diğer Bağ-Kur sigortalıları ile SSK’lı çalışanların asgari ücret veya düşük matrah üzerinden bildirilmesi emekli aylığının tabandan bağlanmasına yol açmaktadır.

#5
Foto - Asgari ücret tuzağına düşenler dikkat! "Prim günüm çok ama maaşım az" diyorsanız hemen bu hatadan dönün

Yüksek emekli maaşı nasıl bağlanır?" sorularınıza toplu cevap olmak üzere bu yazımızda kesin reçeteyi açıklıyoruz. Emekli aylığının yüksek bağlanmasında prim gün sayısı veya sigortalılık süresinden ziyade, her ay SGK’ya bildirilen Prime Esas Kazanç (PEK) tutarı belirleyicidir. SGK matrahına sadece temel ücret değil, işçiye ödenen yan haklar da yansıtılmalıdır:

#6
Foto - Asgari ücret tuzağına düşenler dikkat! "Prim günüm çok ama maaşım az" diyorsanız hemen bu hatadan dönün

Fazla çalışma (fazla mesai) ücretleri, Ulusal bayram ve genel tatil günleri yevmiyeleri, İkramiye, prim ve diğer prime tabi her türlü ücret eklentileri. Bu bağlamda düşük matrahla geçen her ay, gelecekteki emeklilik maaşının daralması demektir. Dolayısıyla fazla mesai yapıyorsanız, bayramlarda çalışıyorsanız ya da prim, ikramiye, yol parası gibi ücret eklentisi alıyorsanız bunların tamamının SGK’ya gerçeğe uygun ve eksiksiz bildirilmesi emekli aylığınızın miktarı açısından doğrudan lehinize olacaktır.

#7
Foto - Asgari ücret tuzağına düşenler dikkat! "Prim günüm çok ama maaşım az" diyorsanız hemen bu hatadan dönün

İş hukukumuzda haftalık normal çalışma süresi yasal olarak 45 saat olarak uygulanmaktadır. Bu süreyi aşan çalışmalar fazla çalışma (fazla mesai) olarak değerlendirilir. Fazla çalışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla (yüzde 150 zamlı / 1,5 katı) ödenmek zorundadır. Somut Uygulama Misali: Bir markette çalışan Durmuş Taş isimli işçinin haftalık çalışma süresinin yasal sınır olan 45 saat olarak belirlendiğini ve Eylül 2026’nın ikinci haftasında 3 saat fazla mesai yaptığını varsayalım.

#8
Foto - Asgari ücret tuzağına düşenler dikkat! "Prim günüm çok ama maaşım az" diyorsanız hemen bu hatadan dönün

48 saatlik haftalık çalışma, yasal sınırın 3 saat üzerinde olduğundan bu süre fazla çalışmadır. Durmuş Taş’ın normal saatlik ücretinin 500 TL olduğunu kabul edersek: 1 Saatlik Fazla Mesai Ücreti = 500 \ 1,5 = 750 TL 5 Saatlik Fazla Mesai Ücreti = 750x 5 = 3.750 TL (Brüt) Hesaplanan bu 3.750 TL brüt tutarın eylül ayında aynen ve eksiksiz olarak SGK’ya bildirilmesi gerekir. Fazla mesai ücreti emekli maaşına esas matrahı doğrudan yükselteceğinden, bağlanacak emekli aylığını da artıracaktır.

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Yorumlar

Turan

Yüksek prim ödeyen emekliler mağdur.
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