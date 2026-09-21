Asgari ücret tuzağına düşenler dikkat! “Prim günüm çok ama maaşım az” diyorsanız hemen bu hatadan dönün

Hâl böyle iken köşemize her gün binlerce okurumuzdan çığ gibi sual yağıyor: "Emekli maaşımı nasıl yükseltirim?" Mesele emeklilik olunca, herkes geçinmeye kâfi gelecek maaşın derdinde. Ancak çalışma hayatında göz ardı edilen acı bir hakikat var. Esnaf, şirket ortağı ve diğer Bağ-Kur sigortalıları ile SSK’lı çalışanların asgari ücret veya düşük matrah üzerinden bildirilmesi emekli aylığının tabandan bağlanmasına yol açmaktadır.