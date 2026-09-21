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Gemi inşasında seri üretime geçildi: Siparişler üç katına çıktı, ülkeler resmen kuyruk oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Gemi inşasında seri üretime geçildi: Siparişler üç katına çıktı, ülkeler resmen kuyruk oldu

Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel enerji ticaret yollarını altüst ederken, bu krizden en kârlı çıkan aktör, dev sipariş patlaması yaşayan Çin gemi inşa sektörü oldu. Yılın ilk yarısında yeni gemi siparişlerini neredeyse üç katına çıkararak 121 milyon metrik ton kapasiteye ulaşan Çin, küresel pazardaki payını yüzde 82 gibi rekor bir seviyeye taşıdı. Navlun krizinden korkan dünya devleri ve Asya ülkeleri, tanker kıtlığı yaşamamak için rotayı tamamen Çinli tersanelere kırarak kapıda kuyruk oluşturdu.

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Foto - Gemi inşasında seri üretime geçildi: Siparişler üç katına çıktı, ülkeler resmen kuyruk oldu

Orta Doğu’da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel enerji ticaret yollarını derinden sarsarken, Çin gemi inşa sektörü bu durumdan en çok kazanç sağlayan aktör oldu. ABD öncülüğündeki İran savaşının küresel lojistikte oluşturduğu aksamalar nedeniyle Asya ülkelerinin tanker ve büyük gemi talebi tavan yaparken, Çin'in yeni gemi inşa siparişleri yılın ilk yarısında neredeyse üç katına çıktı.

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Foto - Gemi inşasında seri üretime geçildi: Siparişler üç katına çıktı, ülkeler resmen kuyruk oldu

Çin Ulusal Gemi İnşa Sanayi Birliği verilerine göre, yılın ilk altı ayında verilen yeni siparişler bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,7 kat artarak 121,06 milyon metrik ton taşıma kapasitesine ulaştı.

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Foto - Gemi inşasında seri üretime geçildi: Siparişler üç katına çıktı, ülkeler resmen kuyruk oldu

Bu hamleyle birlikte Çin, küresel gemi inşa pazarındaki payını 14 puanlık artışla yüzde 82 seviyesine taşıdı. Sektör devi Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC) ilk yarıda yeni siparişlerini iki katından fazla artırarak 22,45 milyon tona çıkarırken, özel sektör temsilcilerinden Hengli Heavy Industries ise Ocak-Haziran döneminde aldığı 207 gemi siparişiyle 2025 hedefinin tamamını geride bıraktı.

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Foto - Gemi inşasında seri üretime geçildi: Siparişler üç katına çıktı, ülkeler resmen kuyruk oldu

Pazardaki bu sert yükselişin ardında, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın yol açtığı tedarik endişeleri yatıyor. Orta Doğu petrolüne bağımlı Asya ülkeleri ve küresel taşımacılık şirketleri, navlun krizinin uzun sürmesi halinde ham petrolün daha uzak coğrafyalardan taşınacağını ve bunun da ciddi bir gemi kıtlığı oluşturacağını öngörerek rotalarını Çinli tersanelere çevirdi.

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Foto - Gemi inşasında seri üretime geçildi: Siparişler üç katına çıktı, ülkeler resmen kuyruk oldu

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