Gemi inşasında seri üretime geçildi: Siparişler üç katına çıktı, ülkeler resmen kuyruk oldu

Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması küresel enerji ticaret yollarını altüst ederken, bu krizden en kârlı çıkan aktör, dev sipariş patlaması yaşayan Çin gemi inşa sektörü oldu. Yılın ilk yarısında yeni gemi siparişlerini neredeyse üç katına çıkararak 121 milyon metrik ton kapasiteye ulaşan Çin, küresel pazardaki payını yüzde 82 gibi rekor bir seviyeye taşıdı. Navlun krizinden korkan dünya devleri ve Asya ülkeleri, tanker kıtlığı yaşamamak için rotayı tamamen Çinli tersanelere kırarak kapıda kuyruk oluşturdu.