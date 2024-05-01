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Teknoloji-Bilişim
7
Yapay zekalı Google Chrome geliyor

2024-05-01 02:17:11
Yapay zekalı Google Chrome geliyor

Google'ın popüler tarayıcısı Chrome için yapay zeka desteği geliyor.

#1
Foto - Yapay zekalı Google Chrome geliyor

Google, ürünlerine yapay zeka dahil etmeye devam ediyor. Bir süredir Chrome deneyimini daha akıllı hale getirmek için çalışan şirket, son olarak Gemini desteği üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Peki Google yapay zekası Chrome’da nasıl yer alacak?

#2
Foto - Yapay zekalı Google Chrome geliyor

Google’ın yapay zeka asistanı Gemini, son güncellemelerle artık daha fazla kullanıcıya açıldı. Gemini uygulaması ayrıca Türkçe dahil birçok dil desteğine kavuşarak genişlemeye devam ediyor. Son detaylar ise yapay zekanın Chrome ile entegre olacağını gösterdi.

#3
Foto - Yapay zekalı Google Chrome geliyor

iOS kullanıcıları Gemini’a Google Arama uygulamasının üst kısmından erişebiliyor. Kullanıcılar ister standart isterlerse Gemini destekli arama yapabiliyor. Masaüstü Chrome tarayıcısı ise artık adres çubuğunda Gemini desteği sunacak.

#4
Foto - Yapay zekalı Google Chrome geliyor

Google’ın açıklamasına göre kullanıcılar, Chrome’da @gemini yazarak doğrudan yapay zekaya soru sorabilecek. Bu, yer imleri, geçmiş ve tarayıcı sekmeleri için mevcut kısayollarında Gemini ile kullanılacağını gösteriyor.

#5
Foto - Yapay zekalı Google Chrome geliyor

Google ayrıca Gemini için uzantı özelliğini de geliştirdi. Kullanıcıların belirli uzantılar aracılığıyla Gemini’da sorgular yapmasını sağlayan bu destek, artık daha fazla dil için kullanılabilir olacak.

#6
Foto - Yapay zekalı Google Chrome geliyor

Öte yandan Chrome; @gmail gibi basit komutlar aracılığıyla popüler Google hizmetlerindeki verilere doğrudan erişebilecek. Bu da uzantılarını tarayıcıda daha fazla kullanışlı olmasını sağlayacak.

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