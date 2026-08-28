Volkswagen'den büyük skandal!

DEMİR KUBBE AYRINTISI ÖNE ÇIKTI - Söz konusu tesiste gelecekte Rafael'in geliştirdiği hava savunma sistemi "Demir Kubbe" (Iron Dome) için fırlatma rampası ve güç jeneratörlerini taşımada kullanılan ağır hizmet tipi askeri kamyonlar gibi bileşenlerin üretilmesi öngörülüyor. Alman federal hükümetinin ve şirkette yüzde 20 payı bulunan Aşağı Saksonya eyaletinin desteklediği bu dönüşüm, Katar'ın vetosunun yanı sıra yerel halkın ve savaş karşıtı grupların protestolarıyla karşı karşıya kalmıştı. Habere göre, Katar'ın bu itirazlarını ve egemen servet fonunun endişelerini gidermek amacıyla masada "dolaylı formül" seçeneği de bulunuyor. Buna göre Volkswagen, Osnabrück tesisinin belirli bölümlerini Aşağı Saksonya eyalet yönetimine devredecek. Eyalet yönetimi de İsrailli Rafael ile doğrudan bir ortak girişim kuracak. Böylece Volkswagen, İsrailli şirketle doğrudan bir işbirliği içine girmekten kaçınmış olacak.