ABD'den altını tepetaklak yapan açıklama

Warsh, politika yapıcıların ana enflasyonun hedeflerine doğru yeterli hızda ve açık bir şekilde ilerlediğinden emin olmaları gerektiğini vurguladı. "Bu yaz açıklanan kişisel tüketim harcamaları ve tüketici fiyat endeksi verileri beklenenden daha iyi gelmiş olsa da, bana temel eğilimlerin anlamlı bir şekilde iyileştiğini göstermiyor," dedi. Durum böyle olmadığı takdirde, merkez bankasının fiyat istikrarını sağlamak için hâlâ yapacak işi olduğu konusunda uyarıda bulunurken, faiz artırımı sinyali verdi. İstihdam tarafında ise, yüzde 4,1 ile tarihsel olarak düşük işsizlik oranına atıfta bulunarak işgücü piyasalarını tam istihdam ile uyumlu olarak nitelendirdi. Başkan ayrıca yapay zekanın genel ekonomi üzerindeki dönüştürücü potansiyeline de değindi. Bu genel amaçlı teknolojideki ilerlemenin, uzmanların sadece iki yıl önce tahmin ettiğinden çok daha hızlı gerçekleştiğini ifade etti. Yapay zekanın yeni bir üretim faktörü haline gelebileceğini belirten Warsh, merkez bankasının bu gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ettiğini söyledi.