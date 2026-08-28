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ABD'den altını tepetaklak yapan açıklama

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ABD'den altını tepetaklak yapan açıklama

Enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, faizde artış sinyalini yaktı. Warsh'ın sözleri sonrası tepetaklak oldu.

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Foto - ABD'den altını tepetaklak yapan açıklama

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, ülkesinin ekonomik tablosunu ve para politikasını değerlendirdi. İşgücü piyasalarının istikrarlı kaldığını ve üretimin güçlü olduğunu belirten Warsh, buna karşın enflasyon oranının hâlâ endişe verici düzeyde olduğuna dikkat çekti.

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Foto - ABD'den altını tepetaklak yapan açıklama

Başkan, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin son 12 ayda yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleştiğini vurguladı. Altı aylık değişimin ise yüzde 4,1 ile daha da yüksek gerçekleştiğini ve merkez bankasının katı yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kaldığını sözlerine ekledi.

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Foto - ABD'den altını tepetaklak yapan açıklama

Warsh, politika yapıcıların ana enflasyonun hedeflerine doğru yeterli hızda ve açık bir şekilde ilerlediğinden emin olmaları gerektiğini vurguladı. "Bu yaz açıklanan kişisel tüketim harcamaları ve tüketici fiyat endeksi verileri beklenenden daha iyi gelmiş olsa da, bana temel eğilimlerin anlamlı bir şekilde iyileştiğini göstermiyor," dedi. Durum böyle olmadığı takdirde, merkez bankasının fiyat istikrarını sağlamak için hâlâ yapacak işi olduğu konusunda uyarıda bulunurken, faiz artırımı sinyali verdi. İstihdam tarafında ise, yüzde 4,1 ile tarihsel olarak düşük işsizlik oranına atıfta bulunarak işgücü piyasalarını tam istihdam ile uyumlu olarak nitelendirdi. Başkan ayrıca yapay zekanın genel ekonomi üzerindeki dönüştürücü potansiyeline de değindi. Bu genel amaçlı teknolojideki ilerlemenin, uzmanların sadece iki yıl önce tahmin ettiğinden çok daha hızlı gerçekleştiğini ifade etti. Yapay zekanın yeni bir üretim faktörü haline gelebileceğini belirten Warsh, merkez bankasının bu gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ettiğini söyledi.

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Foto - ABD'den altını tepetaklak yapan açıklama

AÇIKLAMA SONRASI ALTIN TEPETAKLAK OLDU - Açıklama sonrasında düşüş yüzde 1'i geçerken ons altın 4.544 dolar seviyesine indi. Gram altın yüzde 0,6 düşüşle 7.076 TL oldu. Spot gümüş ise yüzde 0,4 düşüşle 68,90 dolardan alıcı buluyor.

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