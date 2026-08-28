CIA Başkanı’nın Moskova ziyaretinde dikkat çeken denklem! Ukrayna’nın üstü Rusya’ya, altı ABD’ye mi?

“UKRAYNA'NIN ÜSTÜ RUSYA'NIN, ALTI AMERİKA'NIN MI OLACAK?” Demirkol, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin geçtiğimiz yıl Beyaz Saray'da Trump yönetimiyle yaşadığı gerilimi hatırlatarak o dönemde nadir toprak elementleri ve değerli yer altı kaynaklarına ilişkin anlaşmaların dünya gündemine geldiğini belirtti. Demirkol, ortaya çıkan tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: “‘Ukrayna'nın üstü Rusya'nın, altı Amerika'nın mı olacak?’ gibi bir pazarlık sürecinden bahsediliyordu. Dolayısıyla bugün, İran’da yaşananların yanı sıra Ukrayna krizi de öncelikli. Rusya belirli bölgelerde Ukrayna'dan toprak talep ediyor ancak ABD de burada Ukrayna'nın yer altı zenginlikleri ve özellikle Karadeniz'de kendisine belirli bir alan kazanmak istiyor.” Böylece denklemde Moskova'nın Ukrayna toprakları üzerindeki hedefleri ile Washington'ın ekonomik ve stratejik çıkarlarının aynı pazarlık masasında kesişebileceği değerlendiriliyor.