CIA Başkanı’nın Moskova ziyaretinde dikkat çeken denklem! Ukrayna’nın üstü Rusya’ya, altı ABD’ye mi?
CIA Direktörü John Ratcliffe’in sürpriz Moskova ziyareti, Washington-Moskova hattındaki kapalı kapılar ardındaki temasları yeniden gündemin merkezine taşıdı. Ukrayna savaşı ile ABD-İran geriliminin aynı dönemde kritik bir aşamaya girmesi “küresel takas” tartışmalarını beraberinde getirirken, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Fırat Demirkol, ABD ile Rusya arasında Ukrayna’nın toprakları, yer altı kaynakları ve İran üzerinden çok bilinmeyenli bir pazarlık denklemi bulunduğuna dikkat çekti.