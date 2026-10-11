Yapay zekâ deprem için nokta atışı konum verdi: Türkiye’de en tehlikeli fay meğer burasıymış

Geçmiş deprem kayıtlarını, fay hatlarındaki yıllık kayma miktarlarını ve uydu verilerinden elde edilen santimetrelik kabuk hareketlerini eş zamanlı inceleyen yapay zeka algoritmaları, Türkiye'nin en tehlikeli fay hattını nokta atışı konumla açıkladı. Yedisu Fay Segmenti ile Marmara Ereğlisi-Silivri hattındaki kilitlenmenin maksimum seviyeye ulaştığını belirten simülasyonlar, bu bölgelerde tek parçalı bir kırılmanın 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem üretebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, yapay zekanın sunduğu bu hayati risk analizlerinin erken uyarı sistemleri için kritik bir milat olduğunu vurguladı.