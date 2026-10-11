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Yapay zekâ deprem için nokta atışı konum verdi: Türkiye’de en tehlikeli fay meğer burasıymış

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Yapay zekâ deprem için nokta atışı konum verdi: Türkiye’de en tehlikeli fay meğer burasıymış

Geçmiş deprem kayıtlarını, fay hatlarındaki yıllık kayma miktarlarını ve uydu verilerinden elde edilen santimetrelik kabuk hareketlerini eş zamanlı inceleyen yapay zeka algoritmaları, Türkiye'nin en tehlikeli fay hattını nokta atışı konumla açıkladı. Yedisu Fay Segmenti ile Marmara Ereğlisi-Silivri hattındaki kilitlenmenin maksimum seviyeye ulaştığını belirten simülasyonlar, bu bölgelerde tek parçalı bir kırılmanın 7.2 ile 7.6 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem üretebileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, yapay zekanın sunduğu bu hayati risk analizlerinin erken uyarı sistemleri için kritik bir milat olduğunu vurguladı.

#1
Foto - Yapay zekâ deprem için nokta atışı konum verdi: Türkiye’de en tehlikeli fay meğer burasıymış

Geçmişten bugüne kadar olan tüm depremlerin kayıtlarını, fay hatlarındaki yıllık kayma miktarını ve yer kabuğundaki stres birikimini inceleyen yapay zekâ algoritmaları, Türkiye’deki en tehlikeli fay hattını ve beklenen büyük depremi açıkladı. Yapılan son simülasyon sonuçlarını değerlendirerek nokta atışı konum veren yapay zeka, felaketin olası boyutunu ortaya çıkardı.

#2
Foto - Yapay zekâ deprem için nokta atışı konum verdi: Türkiye’de en tehlikeli fay meğer burasıymış

Türkiye’de gerilim transferi ve sismik boşluk analizlerini değerlendiren yapay zeka, kırılma olasılığı en yüksek ve en tehlikeli fay olarak Yedisu Fay Segmenti (Bingöl) ve Marmara Ereğlisi-Silivri hattına dikkat çekti. Kilitlenmenin maksimum seviyeye ulaştığını belirten yapay zeka, algoritmaların simüle ettiği korkutan senaryoyu açıkladı. Yapay zeka, bu hatlarda meydana gelebilecek tek parçalı bir kırılmanın 7.2 ile 7.6 büyüklüğü arasında devasa bir deprem üretebileceğini belirtildi.

#3
Foto - Yapay zekâ deprem için nokta atışı konum verdi: Türkiye’de en tehlikeli fay meğer burasıymış

Sadece klasik tahmin yöntemlerinde bulunmayan ve uydu verilerinden (GPS) elde edilen santimetrelik kabuk hareketlerini ve derinlikteki mikro sarsıntıları eş zamanlı inceleyen yapay zeka, özellikle 250 yılı aşkın büyük deprem üretmeyen Yedisu segmenti ile Marmara'daki kilitli fay boyutuna da dikkat çekti.

#4
Foto - Yapay zekâ deprem için nokta atışı konum verdi: Türkiye’de en tehlikeli fay meğer burasıymış

Bu bölgede yaşanacak bir depremin üreteceği enerjinin yıkıcı bir potansiyele sahip olduğu vurgulanırken, Jeologlar ve veri bilimciler, yapay zekanın sunduğu bu nokta atışı risk ve büyüklük analizlerinin erken uyarı sistemleri açısından hayati rol oynayacağının altını çizdi.

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