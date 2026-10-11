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Fransa’da öfke dinmiyor! Polis müdahalesindeki görüntüler yargıya taşındı

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Fransa’da öfke dinmiyor! Polis müdahalesindeki görüntüler yargıya taşındı

Fransa’da okullardaki koşullara tepki olarak başlayan ve iki haftayı aşkın süredir devam eden öğrenci gösterilerinde tansiyon giderek yükseliyor. Protestolarda gözaltına alınanların sayısı 6 bin 877’ye ulaşırken, gözaltındakilerin büyük bölümünün reşit olmadığı bildirildi. Polis müdahalesinde çok sayıda öğrencinin ağır yaralanmasının ardından 24 ayrı olay hakkında soruşturma başlatıldı.

#1
Foto - Fransa’da öfke dinmiyor! Polis müdahalesindeki görüntüler yargıya taşındı

Fransa genelinde öğrencilerin başlattığı protestolar büyürken güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik müdahalesi ülkede yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Polisin plastik mermi, göz yaşartıcı gaz kapsülleri ve şok bombaları kullanması sonucu reşit olmayan bazı öğrencilerin ağır şekilde yaralanması, güvenlik güçlerinin müdahale yöntemlerini yargı ve kamuoyunun gündemine taşıdı.

#2
Foto - Fransa’da öfke dinmiyor! Polis müdahalesindeki görüntüler yargıya taşındı

6 bin 877 kişi gözaltına alındı İki haftayı aşkın süredir devam eden gösterilerde gözaltına alınanların sayısının 6 bin 877’ye ulaştığı bildirildi. Gözaltına alınanların önemli bölümünü reşit olmayan gençlerin oluşturduğu belirtildi. Fransa Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) ise protestolar sırasında gerçekleştirilen polis müdahalelerine ilişkin 24 ayrı olay hakkında soruşturma yürütüyor.

#3
Foto - Fransa’da öfke dinmiyor! Polis müdahalesindeki görüntüler yargıya taşındı

14 yaşındaki öğrencinin çenesi kırıldı Tartışmaların odağındaki olaylardan biri Saint-Ouen-l'Aumone bölgesinde yaşandı. Eden isimli 14 yaşındaki öğrenci, bir polis memurunun Cougar tipi fırlatıcıyla ateşlediği göz yaşartıcı gaz kapsülünün yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Öğrencinin çenesinde kırık oluştuğu ve dişlerinin ciddi şekilde zarar gördüğü bildirildi. Ailenin avukatı Elsa Marcel, çocuğun gösterinin birkaç metre uzağında yaşadığını, bir polis tarafından copla vurulmasının ardından tekme attığını ve bunun üzerine başka bir polis memurunun yakın mesafeden ateş açtığını aktardı. Marcel, yaralı öğrencinin olay yerinde bırakıldığını belirterek kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla şikâyette bulunduklarını açıkladı. Savcılık ise öğrencinin polislerle karşı karşıya geldiğini ve güvenlik güçlerinin kendisini geri itmeye çalıştığını bildirdi. Olayda adı geçen polis memuru hakkında, kalıcı sakatlığa yol açabilecek şekilde yaralama fiili gerekçesiyle resmi soruşturma başlatıldı.

#4
Foto - Fransa’da öfke dinmiyor! Polis müdahalesindeki görüntüler yargıya taşındı

15 yaşındaki öğrenci elini kaybetti Lens kentinde meydana gelen bir başka olay ise Fransa'daki tartışmaları daha da büyüttü. Gösteriler sırasında kullanılan şok bombasının patlaması sonucu 15 yaşındaki bir öğrenci elini kaybetti. Olayın ardından Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soruşturma sonuçlanıncaya kadar söz konusu mühimmatın kullanımının askıya alındığını açıkladı. Nunez, protestolar sırasında yaklaşık 200 öğrencinin yaralandığını belirtirken bu yaralanmaların polisin müdahalesinden kaynaklanmasının nadir olduğunu savundu. Yetkililer, olaylarda yaklaşık 700 polisin de yaralandığını, bazı okulların kundaklandığını ve yağma olaylarının yaşandığını bildirdi. 12 günde 4 çocukta kalıcı yaralanma Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırmacısı Sebastian Roche ise güvenlik güçlerinin gösterilere müdahale yöntemlerine dikkat çekti. Roche, Fransa'nın protestolarda plastik mermi ve şok bombası gibi araçların kullanımı bakımından Avrupa'da istisnai bir konumda olduğunu belirterek, yalnızca 12 günlük süreçte reşit olmayan 4 çocukta geri döndürülemez kalıcı yaralanmalar meydana geldiğini ifade etti.

#5
Foto - Fransa’da öfke dinmiyor! Polis müdahalesindeki görüntüler yargıya taşındı

16 yaşındaki öğrenci gözünden ağır yaralandı Argenteuil banliyösündeki gösterilerde de 16 yaşındaki bir öğrenci gözünden ağır şekilde yaralandı. Savcılığın açıklamasına göre polis, güvenlik güçlerine havai fişek atan kişilere plastik mermiyle karşılık verdi. Olayın ardından polisin kullandığı güç ve müdahalenin orantılı olup olmadığı yeniden tartışmaya açıldı. Polis müdahalesi mercek altında Öğrencilerin ağır yaralandığı vakaların peş peşe ortaya çıkmasıyla birlikte Fransa'daki gösteriler artık yalnızca eğitim koşullarına yönelik protestolarla değil, polisin kullandığı müdahale yöntemleriyle de ülke gündeminin ilk sıralarına taşındı. IGPN'nin 24 ayrı olay hakkındaki incelemeleri sürerken, özellikle reşit olmayan göstericilerin kalıcı şekilde yaralandığı vakalara ilişkin soruşturmaların sonuçları bekleniyor.

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