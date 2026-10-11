Fransa’da öfke dinmiyor! Polis müdahalesindeki görüntüler yargıya taşındı

15 yaşındaki öğrenci elini kaybetti Lens kentinde meydana gelen bir başka olay ise Fransa'daki tartışmaları daha da büyüttü. Gösteriler sırasında kullanılan şok bombasının patlaması sonucu 15 yaşındaki bir öğrenci elini kaybetti. Olayın ardından Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, soruşturma sonuçlanıncaya kadar söz konusu mühimmatın kullanımının askıya alındığını açıkladı. Nunez, protestolar sırasında yaklaşık 200 öğrencinin yaralandığını belirtirken bu yaralanmaların polisin müdahalesinden kaynaklanmasının nadir olduğunu savundu. Yetkililer, olaylarda yaklaşık 700 polisin de yaralandığını, bazı okulların kundaklandığını ve yağma olaylarının yaşandığını bildirdi. 12 günde 4 çocukta kalıcı yaralanma Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi araştırmacısı Sebastian Roche ise güvenlik güçlerinin gösterilere müdahale yöntemlerine dikkat çekti. Roche, Fransa'nın protestolarda plastik mermi ve şok bombası gibi araçların kullanımı bakımından Avrupa'da istisnai bir konumda olduğunu belirterek, yalnızca 12 günlük süreçte reşit olmayan 4 çocukta geri döndürülemez kalıcı yaralanmalar meydana geldiğini ifade etti.