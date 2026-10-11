Washington’dan Tel Aviv’e İran baskısı! Saldırının perde arkasında seçim hesabı iddiası

Siyasi riski İsrail mi üstlenecekti? Maariv'in aktardığı değerlendirmeye göre Washington, İran’a karşı askeri seçeneğin gündemde tutulmasını isterken bunun siyasi sorumluluğunu doğrudan üstlenmek istemedi. Gazete, ABD tarafındaki yaklaşımı şu sözlerle aktardı: “İsrailin, kendi seçimlerinden önce saldırı düzenlemek isteyebileceğini düşünüyorlardı. Buna karşılık Amerikan seçimlerinden önce gerçekleştirilecek bir saldırı, Başkan Trump’a siyasi zarar verebilirdi.” Böylece İran’a yönelik operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirilmesinin, ABD yönetiminin seçimler öncesinde karşılaşabileceği siyasi riski azaltabileceği hesabının yapıldığı ileri sürüldü. Netanyahu için de seçim hesabı İddianın dikkat çeken diğer ayağını ise İsrail'deki seçim süreci oluşturdu. Maariv, 27 Ekim’de yapılması planlanan İsrail seçimleri öncesinde İran’a yönelik bir operasyonun Başbakan Binyamin Netanyahu açısından siyasi avantaj sağlayabileceğinin Washington tarafından hesaba katıldığını yazdı. Böylece aynı askeri operasyonun ABD açısından siyasi risk, Netanyahu açısından ise seçim öncesi avantaj oluşturabileceği yönünde bir değerlendirme yapıldığı iddia edildi.