4 milyar dolarlık devasa silahlanmanın arkasındaki o acı gerçek deşifre oldu! İsrail, Yunanistan’ın Türkiye korkusunu açıkça itiraf etti

Haberde, Yunanistan'ın savunma bütçesini artırmasındaki temel etkenlerden birinin Türkiye ile uzun yıllardır süren rekabet olduğu belirtildi. Atina'nın askeri gücünü artırmak amacıyla ABD'den gelişmiş silah sistemleri aldığı, İsrail ile savunma işbirliğini de genişlettiği ifade edildi. Yunanistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3,5'ini savunmaya ayırdığı belirtiliyor. Bu oran, birçok NATO üyesi ülkenin savunma harcamalarına kıyasla yüksek seviyede bulunuyor. İsrail basını Maariv, Atina'nın 4 milyar dolara varan yeni anlaşması, Yunanistan'ın önümüzdeki yıllarda hava kuvvetlerini ve savunma sistemlerini güçlendirme hedefinin bir parçası olduğu yinelerken Ankara'ya ayrı parantez açtı. Tel Aviv basını, "Ancak Türkiye açısından ise savunma sanayisindeki yerli üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme kapasitesi, Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri dengeler tartışılırken dikkate alınması gereken temel unsurlar arasında bulunuyor ve Türkler hız kesmeden devam ediyor." dedi.