4 milyar dolarlık devasa silahlanmanın arkasındaki o acı gerçek deşifre oldu! İsrail, Yunanistan’ın Türkiye korkusunu açıkça itiraf etti
Yunanistan'ın ABD ile imzaladığı 4 milyar dolarlık dev askeri tedarik anlaşması İsrail basınında geniş yankı uyandırırken, Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi Atina'nın bu çılgın silahlanma yarışına girmesinin tek sebebinin Türkiye korkusu olduğunu yazdı. Millî savunma sanayiindeki yerlilik oranını yüzde 83'e çıkaran Türkiye'nin her alandaki önlenemez yükselişinden duyulan endişeyi dile getiren İsrail basını, "Yunanistan savunma harcamalarını sürekli artırıyor çünkü Türkler hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı. Gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 3,5 gibi rekor bir oranını savunmaya ayıran Atina yönetiminin F-16 Viper modernizasyonu ve F-35 planları manşetlere taşındı.