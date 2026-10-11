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4 milyar dolarlık devasa silahlanmanın arkasındaki o acı gerçek deşifre oldu! İsrail, Yunanistan’ın Türkiye korkusunu açıkça itiraf etti

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4 milyar dolarlık devasa silahlanmanın arkasındaki o acı gerçek deşifre oldu! İsrail, Yunanistan’ın Türkiye korkusunu açıkça itiraf etti

Yunanistan'ın ABD ile imzaladığı 4 milyar dolarlık dev askeri tedarik anlaşması İsrail basınında geniş yankı uyandırırken, Tel Aviv merkezli Maariv gazetesi Atina'nın bu çılgın silahlanma yarışına girmesinin tek sebebinin Türkiye korkusu olduğunu yazdı. Millî savunma sanayiindeki yerlilik oranını yüzde 83'e çıkaran Türkiye'nin her alandaki önlenemez yükselişinden duyulan endişeyi dile getiren İsrail basını, "Yunanistan savunma harcamalarını sürekli artırıyor çünkü Türkler hız kesmeden devam ediyor" ifadelerini kullandı. Gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 3,5 gibi rekor bir oranını savunmaya ayıran Atina yönetiminin F-16 Viper modernizasyonu ve F-35 planları manşetlere taşındı.

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Foto - 4 milyar dolarlık devasa silahlanmanın arkasındaki o acı gerçek deşifre oldu! İsrail, Yunanistan’ın Türkiye korkusunu açıkça itiraf etti

Türkiye'nin yüzde 80'e ulaşan yeri ve milli savunma sanayisi, komşu ülke Yunanistan'ı ABD ve İsrail gibi ülkelerden silah temin etmeye sevk etti. İsrail merkezli Maariv gazetesi, Yunanistan'ın son dönemde ABD ile yaptığı 4 milyar dolarlık savunma anlaşmasını Türkiye ekseninde mercek altına aldı.

#2
Foto - 4 milyar dolarlık devasa silahlanmanın arkasındaki o acı gerçek deşifre oldu! İsrail, Yunanistan’ın Türkiye korkusunu açıkça itiraf etti

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Yunanistan'ın hükümet tarafından son yıllarda teşvik edilen kapsamlı silahlanma programı kapsamında ek F-16 savaş uçaklarını modernize etmeyi ve ABD'den gelişmiş füze ve bombalar satın almayı kabul ettiğini yazdı. İki üst düzey Yunan yetkili, anlaşmanın F-16 Viper ve gelecekte envantere katılması planlanan F-35 savaş uçakları ile Black Hawk helikopterlerinde kullanılacak gelişmiş silah sistemlerini içerdiğini belirtti. Anlaşma kapsamında ayrıca eski F-16 savaş uçaklarının Viper konfigürasyonuna yükseltilmesi de planlanıyor.

#3
Foto - 4 milyar dolarlık devasa silahlanmanın arkasındaki o acı gerçek deşifre oldu! İsrail, Yunanistan’ın Türkiye korkusunu açıkça itiraf etti

Yunanistan, hava ve kara unsurları başta olmak üzere silahlı kuvvetlerinin kapasitesini artırmak amacıyla uzun vadeli bir savunma yatırımı programı yürüttüğünü aktaran İsrail basınına göre, Atina yönetimi, F-35 savaş uçakları, helikopterler ve gelişmiş savunma sistemleri de dahil olmak üzere askeri kapasitesini güçlendirmek için 2036 yılına kadar yaklaşık 28 milyar avro yatırım yapmayı amaçlıyor.

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Foto - 4 milyar dolarlık devasa silahlanmanın arkasındaki o acı gerçek deşifre oldu! İsrail, Yunanistan’ın Türkiye korkusunu açıkça itiraf etti

Tel Aviv basını, bu yatırımların, Yunanistan'ın mevcut askeri envanterini modernize etme ve yeni nesil silah sistemlerini envanterine katma hedefinin bir parçası olarak öne çıktığını aktardı. Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'nin mart ayında "Aşil Kalkanı" adı verilen savunma programı kapsamında bir dizi planı onayladığını hatırlatan İsrail basını, programın insansız hava araçlarına, savaş uçaklarına ve balistik füzelere karşı savunma katmanlarının güçlendirilmesini içerdiğini belirtti. Haberde Atina yönetiminin bu kapsamda hava savunma sistemlerini geliştirmeyi ve farklı tehditlere karşı askeri hazırlık seviyesini yükseltmeyi amaçladığı aktarıldı.

#5
Foto - 4 milyar dolarlık devasa silahlanmanın arkasındaki o acı gerçek deşifre oldu! İsrail, Yunanistan’ın Türkiye korkusunu açıkça itiraf etti

Haberde, Yunanistan'ın savunma bütçesini artırmasındaki temel etkenlerden birinin Türkiye ile uzun yıllardır süren rekabet olduğu belirtildi. Atina'nın askeri gücünü artırmak amacıyla ABD'den gelişmiş silah sistemleri aldığı, İsrail ile savunma işbirliğini de genişlettiği ifade edildi. Yunanistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde 3,5'ini savunmaya ayırdığı belirtiliyor. Bu oran, birçok NATO üyesi ülkenin savunma harcamalarına kıyasla yüksek seviyede bulunuyor. İsrail basını Maariv, Atina'nın 4 milyar dolara varan yeni anlaşması, Yunanistan'ın önümüzdeki yıllarda hava kuvvetlerini ve savunma sistemlerini güçlendirme hedefinin bir parçası olduğu yinelerken Ankara'ya ayrı parantez açtı. Tel Aviv basını, "Ancak Türkiye açısından ise savunma sanayisindeki yerli üretim, ihracat ve teknoloji geliştirme kapasitesi, Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri dengeler tartışılırken dikkate alınması gereken temel unsurlar arasında bulunuyor ve Türkler hız kesmeden devam ediyor." dedi.

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Yorumlar

Vay vay

Yine mi korktular.
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