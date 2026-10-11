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Ordunun gizli silahı ortaya çıktı! Hipersonik tehditlere karşı koymak için önleme füzesi geliştiriliyor

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Ordunun gizli silahı ortaya çıktı! Hipersonik tehditlere karşı koymak için önleme füzesi geliştiriliyor

Amerikan savunma devi Lockheed Martin, hipersonik silahlara ve giderek karmaşıklaşan hava tehditlerine karşı koymak amacıyla geliştirilen yeni nesil PAC-3 Edge önleme füzesi sistemini resmen tanıttı. Kanıtlanmış Patriot PAC-3 MSE teknolojisi temel alınarak tasarlanan ve yüksek irtifalarda manevra kabiliyetini doruğa çıkaran sistemin testlerine 2027 yılında başlanması planlanıyor. Çok katmanlı hava ve füze savunma ağına entegre edilecek şekilde geliştirilen bu stratejik projenin, 2031 yılına kadar ABD Ordusu envanterine kazandırılması hedefleniyor.

#1
Foto - Ordunun gizli silahı ortaya çıktı! Hipersonik tehditlere karşı koymak için önleme füzesi geliştiriliyor

ABD, hipersonik silahlara karşı koymak için PAC-3 Edge önleme füzesini geliştiriyor. PAC-3 Edge, savaşta kendini kanıtlamış Patriot PAC-3 MSE önleme füzesinin teknolojisi temel alınarak geliştirilmiştir. Sistem, giderek daha karmaşık hale gelen füzelere karşı savunma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan ABD Ordusu'nun Geleceğin Önleme Füzesi programının bir parçasıdır. Lockheed Martin, programın bir sonraki geliştirme aşamasına geçmek üzere seçilmiştir.

#2
Foto - Ordunun gizli silahı ortaya çıktı! Hipersonik tehditlere karşı koymak için önleme füzesi geliştiriliyor

PAC-3 Edge füzesinin temel bileşenlerinden biri, Lockheed Martin'in Strigo Ürün Merkezi'nde geliştirdiği gelişmiş bir hedef arayıcı sistemidir. Şirkete göre, bu teknoloji karmaşık özelliklere sahip hedefleri tespit etme, izleme ve engelleme yeteneğini geliştirecektir. Lockheed Martin, füzenin doğruluğunu ve manevra kabiliyetini artırmak amacıyla hedef arayıcı teknolojisinin araştırma ve geliştirilmesi için Strigo tesisine 250 milyon dolar yatırım yapmıştır.

#3
Foto - Ordunun gizli silahı ortaya çıktı! Hipersonik tehditlere karşı koymak için önleme füzesi geliştiriliyor

Ayrıca, PAC-3 Edge, uzun mesafelerde ve yüksek irtifalarda performansı artırmak için geliştirilmiş bir kontrol sistemiyle donatılmıştır. Northrop Grumman, sistem için çok darbeli katı yakıtlı bir roket motoru geliştiriyor. Bu teknoloji, motorun uçuş sırasında birden fazla aşamada itme gücü üretmesine olanak tanıyarak manevra kabiliyetini destekliyor, hedef takibinde esnekliği artırıyor ve uçuş performansını iyileştiriyor.

#4
Foto - Ordunun gizli silahı ortaya çıktı! Hipersonik tehditlere karşı koymak için önleme füzesi geliştiriliyor

Lockheed Martin'in Füze ve Ateş Kontrolü bölümünün başkanı Tim Cahill, PAC-3 Edge'in, PAC-3 MSE ailesinin kanıtlanmış yeteneklerini miras alırken, manevra kabiliyetini, gücü ve hızı iyileştirmeyi hedeflediğini söyledi. Şirkete göre, bu geliştirmeler ABD Ordusunun ortaya çıkan füze tehditlerine yanıt verme kabiliyetini genişletmesine yardımcı olacak.

#5
Foto - Ordunun gizli silahı ortaya çıktı! Hipersonik tehditlere karşı koymak için önleme füzesi geliştiriliyor

PAC-3 Edge, ABD Ordusu'nun çok katmanlı hava ve füze savunma ağına entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Planlanan entegrasyon seçenekleri arasında M903 fırlatıcı, Entegre Muharebe Komuta Sistemi (IBCS), konteynerli fırlatıcılar ve HIMARS Flex sistemi yer almaktadır. Mevcut platformlardan yararlanmak, ABD ordusunun operasyonel savunma altyapısını tamamen değiştirmeden konuşlandırma esnekliğini artırabilir. Bununla birlikte, PAC-3 Edge hala geliştirme aşamasındadır. Yaklaşan testler, yeni arayıcı, kontrol sistemi ve motorun birlikte çalışabilirliğini ve ABD Ordusu'nun operasyonel gereksinimlerini karşılama yeteneğini değerlendirecektir. Sistemin 2031 yılına kadar konuşlandırılma olasılığı, askeri test ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olacaktır.

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