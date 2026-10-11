Ordunun gizli silahı ortaya çıktı! Hipersonik tehditlere karşı koymak için önleme füzesi geliştiriliyor
Amerikan savunma devi Lockheed Martin, hipersonik silahlara ve giderek karmaşıklaşan hava tehditlerine karşı koymak amacıyla geliştirilen yeni nesil PAC-3 Edge önleme füzesi sistemini resmen tanıttı. Kanıtlanmış Patriot PAC-3 MSE teknolojisi temel alınarak tasarlanan ve yüksek irtifalarda manevra kabiliyetini doruğa çıkaran sistemin testlerine 2027 yılında başlanması planlanıyor. Çok katmanlı hava ve füze savunma ağına entegre edilecek şekilde geliştirilen bu stratejik projenin, 2031 yılına kadar ABD Ordusu envanterine kazandırılması hedefleniyor.