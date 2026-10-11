Ordunun gizli silahı ortaya çıktı! Hipersonik tehditlere karşı koymak için önleme füzesi geliştiriliyor

PAC-3 Edge füzesinin temel bileşenlerinden biri, Lockheed Martin'in Strigo Ürün Merkezi'nde geliştirdiği gelişmiş bir hedef arayıcı sistemidir. Şirkete göre, bu teknoloji karmaşık özelliklere sahip hedefleri tespit etme, izleme ve engelleme yeteneğini geliştirecektir. Lockheed Martin, füzenin doğruluğunu ve manevra kabiliyetini artırmak amacıyla hedef arayıcı teknolojisinin araştırma ve geliştirilmesi için Strigo tesisine 250 milyon dolar yatırım yapmıştır.