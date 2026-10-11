Tüyler ürpertici olay! Valilik konutundan, aralarında çocukların da olduğu 7 ceset çıktı

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinin başkenti Bismarck'ta vali konağının güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan 2,35 milyon dolarlık proje, beklenmedik bir arkeolojik keşfe sahne oldu. Güvenlik duvarı inşaatı ve çevre düzenlemesi için toprağın kazıldığı alanda tarihi tabutlara rastlanması üzerine uzman ekipler bölgede inceleme başlattı. Toprak altından çıkarılan 7 tabutun içinde farklı yaş gruplarından kişilere ait insan kalıntıları tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde kemiklerin iki kadın, iki erkek, iki genç ve küçük bir çocuğa ait olduğu belirlendi.