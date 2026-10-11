Tüyler ürpertici olay! Valilik konutundan, aralarında çocukların da olduğu 7 ceset çıktı
ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde vali konağının güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan 2,35 milyon dolarlık inşaat kazısında, toprağın altından insan kalıntılarının bulunduğu 7 tabut gün yüzüne çıkarıldı. Aralarında küçük bir çocuğun da yer aldığı kemiklerin, 1873-1877 yıllarında kullanılan eski bir mezarlığa ait olduğu ve 1880'lerdeki taşıma işlemlerinde geride bırakıldığı belirlendi. Bölgede 80'den fazla noktanın incelemeye alınmasıyla birlikte ortaya çıkan bu tüyler ürpertici keşif, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.