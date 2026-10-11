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Tüyler ürpertici olay! Valilik konutundan, aralarında çocukların da olduğu 7 ceset çıktı

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Tüyler ürpertici olay! Valilik konutundan, aralarında çocukların da olduğu 7 ceset çıktı

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde vali konağının güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan 2,35 milyon dolarlık inşaat kazısında, toprağın altından insan kalıntılarının bulunduğu 7 tabut gün yüzüne çıkarıldı. Aralarında küçük bir çocuğun da yer aldığı kemiklerin, 1873-1877 yıllarında kullanılan eski bir mezarlığa ait olduğu ve 1880'lerdeki taşıma işlemlerinde geride bırakıldığı belirlendi. Bölgede 80'den fazla noktanın incelemeye alınmasıyla birlikte ortaya çıkan bu tüyler ürpertici keşif, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

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Foto - Tüyler ürpertici olay! Valilik konutundan, aralarında çocukların da olduğu 7 ceset çıktı

ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinin başkenti Bismarck'ta vali konağının güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan 2,35 milyon dolarlık proje, beklenmedik bir arkeolojik keşfe sahne oldu. Güvenlik duvarı inşaatı ve çevre düzenlemesi için toprağın kazıldığı alanda tarihi tabutlara rastlanması üzerine uzman ekipler bölgede inceleme başlattı. Toprak altından çıkarılan 7 tabutun içinde farklı yaş gruplarından kişilere ait insan kalıntıları tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde kemiklerin iki kadın, iki erkek, iki genç ve küçük bir çocuğa ait olduğu belirlendi.

#2
Foto - Tüyler ürpertici olay! Valilik konutundan, aralarında çocukların da olduğu 7 ceset çıktı

Kalıntıların bulunduğu alanın geçmişini araştıran uzmanlar, günümüzde vali konağının yer aldığı arazinin Bismarck'ın ilk resmi mezarlığı olarak kullanıldığını saptadı. Mezarlığın 1873 yılında hizmete açıldığı ve 1877 yılına kadar kullanıldığı belirlendi. Bölgede 1880'li yıllarda gerçekleştirilen mezar taşıma işlemlerinin tüm cenazeleri kapsamadığı ortaya çıktı. Dönemin kayıtlarına göre eski mezarlıktaki definlerin büyük bölümü başka alanlara nakledilmişti. Kuzey Dakota Eyalet Tarih Derneği Sözcüsü Kara Haff, yerel gazetelerde mezarların taşınmasına ilişkin haberler bulunduğunu belirtti. Haff, o dönemde yayımlanan haberlerde "İki kişi hariç tüm mezarları taşıdık" ifadesinin kullanıldığını aktardı.

#3
Foto - Tüyler ürpertici olay! Valilik konutundan, aralarında çocukların da olduğu 7 ceset çıktı

Ancak son kazılarda 7 tabutun bulunması, arazide geride bırakılan cenazelerin sayısının geçmişte düşünüldüğünden fazla olabileceğini gösterdi. Geçtiğimiz ayın ortalarında tamamlanan saha araştırmalarında uzmanlar, arazide arkeolojik açıdan değerlendirilmesi gereken 80'i aşkın nokta belirledi. Toplanan bulguların analizinin gelecek yılın ilk aylarında sonuçlandırılması planlanıyor.

#4
Foto - Tüyler ürpertici olay! Valilik konutundan, aralarında çocukların da olduğu 7 ceset çıktı

Bulunan insan kalıntılarının ise ilkbaharda düzenlenecek törenin ardından Bismarck'taki bir mezarlığa yeniden defnedilmesi öngörülüyor.

#5
Foto - Tüyler ürpertici olay! Valilik konutundan, aralarında çocukların da olduğu 7 ceset çıktı

Vali konağındaki güvenlik çalışmaları sırasında ortaya çıkan arkeolojik kurtarma faaliyetlerinin maliyetinin yaklaşık 155 bin dolara ulaştığı bildirildi.

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