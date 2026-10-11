  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Petrol ve doğal gaz tarihe gömülüyor: Yerin altında dünyaya tam 200 yıl yetecek sınırsız enerji kaynağı keşfedildi Yapay zekâ deprem için nokta atışı konum verdi: Türkiye’de en tehlikeli fay meğer burasıymış ABD’yi vuran fırtına enerji sektörünü felç etti! Milyonlarca varil petrol devre dışı Tüyler ürpertici olay! Valilik konutundan, aralarında çocukların da olduğu 7 ceset çıktı Washington’dan Tel Aviv’e İran baskısı! Saldırının perde arkasında seçim hesabı iddiası Fatma Betül Sayan Kaya için sıcak gelişme: Savcılığa gönderildi Kilosu 3 bin liradan kapış kapış gidiyor! Malatya’daki eşsiz lezzet, gram altınla yarışıyor Montaj ve kaynak kalitesi tescillendi! Türkiye’nin nükleer devi, güç testinden tam not aldı Türkiye’nin F-35 ihtimali Yunanistan’ı karıştırdı! Miçotakis’ten olay sözler: “Trump’ın yakasından tutup...” TUSAŞ Motor Sanayii Genel Müdürü Akşit'ten tarihi uyarı! Aldıkları önlemi açıkladı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Petrol ve doğal gaz tarihe gömülüyor: Yerin altında dünyaya tam 200 yıl yetecek sınırsız enerji kaynağı keşfedildi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrol ve doğal gaz tarihe gömülüyor: Yerin altında dünyaya tam 200 yıl yetecek sınırsız enerji kaynağı keşfedildi

Bilim insanlarının yürüttüğü son araştırmalar, yer altında hapsolmuş halde yaklaşık 6,2 trilyon ton doğal hidrojen rezervi bulunduğunu ve bu devasa kaynağın sadece yüzde 2'sinin dahi dünyanın 200 yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yeteceğini ortaya koydu. Bilinen tüm doğal gaz rezervlerinin toplam enerjisinin iki katından fazla bir potansiyele sahip olan bu doğal yataklar, ek depolama maliyeti gerektirmemesiyle dikkat çekti. Fosil yakıtların yerini alması beklenen hidrojene yönelik küresel talebin 2050 yılına kadar 5 kat artacağı öngörülürken, bu keşif enerji piyasalarında devrim niteliği taşıyor.

#1
Foto - Petrol ve doğal gaz tarihe gömülüyor: Yerin altında dünyaya tam 200 yıl yetecek sınırsız enerji kaynağı keşfedildi

Bilim insanları yerin altında trilyonlarca tonluk devasa bir enerji deposu tespit etti. Yıllardır varlığı imkansız görülen doğal hidrojen rezervlerinin sadece yüzde 2'si bile dünyanın 200 yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Araştırmaya göre Dünya genelinde, yer altındaki yapılarda hapsolmuş halde yaklaşık 6,2 trilyon ton hidrojen bulunduğu tahmin ediliyor. Bu miktar, gezegende kaldığı öngörülen toplam petrol rezervinin yaklaşık 26 katına denk geliyor.

#2
Foto - Petrol ve doğal gaz tarihe gömülüyor: Yerin altında dünyaya tam 200 yıl yetecek sınırsız enerji kaynağı keşfedildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) petrol jeokimyacısı ve araştırmanın başyazarı Geoffrey Ellis liderliğindeki ekibin hesaplamalarına göre söz konusu potansiyel kaynağın sadece yüzde 2’lik kısmı dahi küresel enerji ihtiyacını 200 yıl boyunca karşılamaya yetiyor. Bu miktardaki doğal hidrojenden elde edilebilecek enerji, Dünya üzerindeki bilinen tüm doğal gaz rezervlerinin toplam enerjisinin yaklaşık iki katı büyüklüğünde.

#3
Foto - Petrol ve doğal gaz tarihe gömülüyor: Yerin altında dünyaya tam 200 yıl yetecek sınırsız enerji kaynağı keşfedildi

Doğal rezervler yerinde sabit durduğu için ek depolama veya sıfırdan üretim maliyeti gerektirmiyor. Söz konusu hidrojen rezervlerinin tam olarak hangi noktalarda yoğunlaştığı henüz bilinmiyor. Araştırmacılar, bu durumun temel sebebinin bugüne kadar uygulanan jeolojik arama yöntemlerinin hidrojen yataklarına uygun tasarlanmaması olduğunu belirtiyor.

#4
Foto - Petrol ve doğal gaz tarihe gömülüyor: Yerin altında dünyaya tam 200 yıl yetecek sınırsız enerji kaynağı keşfedildi

Ayrıca yer altındaki hidrojenin bir kısmının erişilemeyecek kadar derinde, kıyıdan çok uzakta ya da ticari olarak çıkarılmayı anlamsız kılacak küçüklükte olabileceği değerlendiriliyor ancak uzmanlar, mevcut kısıtlamalara rağmen erişilebilir miktarın bile küresel ihtiyaçları karşılayacak boyutta olduğunu vurguladı.

#5
Foto - Petrol ve doğal gaz tarihe gömülüyor: Yerin altında dünyaya tam 200 yıl yetecek sınırsız enerji kaynağı keşfedildi

Elektrik üretimi, sanayi ve ulaşımda fosil yakıtların (kömür, petrol, gaz) yerini alma potansiyeline sahip olan hidrojene yönelik küresel talebin 2050 yılına kadar 5 kat artacağı ve bazı sektörlerdeki enerji arzının yüzde 30'unu karşılayacağı öngörülüyor. Hala yapay yollarla üretilen yakıtın, doğal yataklarına ilişkin ilk somut haritalandırma çalışmalarının önümüzdeki aylarda ABD genelinde netleşmeye başlaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu!
Eğitim

YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İmam Buhârî’nin İlmî Mirası: Geleneksel ve..
ASELSAN'a abandıkça abandı!
Ekonomi

ASELSAN'a abandıkça abandı!

Küresel finans piyasalarının sömürü çarklarından ABD merkezli Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği milyarlarca liralık..
Maltepe’deki facianın bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış!
Gündem

Maltepe’deki facianın bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış!

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesine ilişkin bilirkişi ön raporu ortaya çıktı. Binada oturan 5 kişinin hayatını kaybettiğ..
Okul Gıdası uygulamasında geçiş süresi yeniden belirlendi!
Eğitim

Okul Gıdası uygulamasında geçiş süresi yeniden belirlendi!

Okul kantinlerinde satılacak hazır ambalajlı ürünlere yönelik 'Okul Gıdası' uygulamasına geçiş tarihi 13 Eylül 2027’ye ertelendi...
Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?
Aktüel

Araç lastiklerinizi 1 TL ile kontrol ettiniz mi?

Araç sahipleri, 1 TL madeni parayla lastiklerinin diş derinliğini kontrol ederek aşınma durumu hakkında fikir edinebiliyor.
Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener'den flaş karar
Ekonomi

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener'den flaş karar

Fon soruşturması kapsamında 1 Ekim'de tutuklanan Tera Yatırım Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Emir Münir Sarpyener şirketteki tüm görev..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23