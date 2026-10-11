Petrol ve doğal gaz tarihe gömülüyor: Yerin altında dünyaya tam 200 yıl yetecek sınırsız enerji kaynağı keşfedildi

Bilim insanlarının yürüttüğü son araştırmalar, yer altında hapsolmuş halde yaklaşık 6,2 trilyon ton doğal hidrojen rezervi bulunduğunu ve bu devasa kaynağın sadece yüzde 2'sinin dahi dünyanın 200 yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yeteceğini ortaya koydu. Bilinen tüm doğal gaz rezervlerinin toplam enerjisinin iki katından fazla bir potansiyele sahip olan bu doğal yataklar, ek depolama maliyeti gerektirmemesiyle dikkat çekti. Fosil yakıtların yerini alması beklenen hidrojene yönelik küresel talebin 2050 yılına kadar 5 kat artacağı öngörülürken, bu keşif enerji piyasalarında devrim niteliği taşıyor.