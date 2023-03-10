Verimde kayıp tehlikesi! Kayısı üreticilerinin endişeli bekleyişi

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden olan ve 100 bin dekar alanda bir milyona yakın kayısı ağacı bulunan Elazığ'ın Baskil ilçesinde, yılda ortalama 60 bin ton kayısı üretimi gerçekleşiyor. Elazığ'daki bu kayısının yüzde 95'i ise 20 bin nüfuslu Baskil ilçesindeki bahçelerde oluyor. İlçede üretilen kalitesi ve aroması ile ilk sıralarda yer alan Baskil kayısısının önemli pazar yeri ise Malatya'da bulunuyor. Yaşanan depremler sonrası Malatya'daki ticaret borsasının ve fabrikaların ağır hasar alması, üreticileri pazar konusunda endişelendirirken tek çare olarak Tarım Kredi Kooperatifleri görüldü. Yine sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kayısı üreticilerini korkutuyor. Bu sene tomurcuklara bakarak verimin güzel olmasını bekleyen üreticiler, fakat kayısın erken çiçek açması ve donun vurması sonucu verimde büyük düşüşler olabileceğini ifade etti.