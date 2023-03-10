Verimde kayıp tehlikesi! Kayısı üreticilerinin endişeli bekleyişi

Kayısı tomurcuklarının çok iyi olduğunu bundan dolayı da ümitli olduklarını belirten kayısı üreticisi ve Odabaşı Mahalle Muhtarı Alaattin Karakol, “Geçmiş yıllara göre kayısı tomurcukları biraz daha hareketli ve canlı görünüyor. Fakat daha süreç var. Nisan 5’e kadar bu sürecin nasıl geçeceğini Allah bilir. Eğer Nisan 5’den önce çiçek açarsa don olursa sıkıntı yaşayabiliriz. İnşallah güzel devam eder. Fırat sahilinde ağaçlar çiçek açmış durumda ama orası ile bizim burası arasında 20 günlük bir fark var. İnşallah bu sene kayısımız yanmayacak" dedi. Tek sorunlarının pazar meselesi olduğunu aktaran Karakol, "Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Malatya’da bulunan kayısı borsası da çöktü. Baskil kayısısının da pazarı Malatya’da olduğu için zor durumda kaldık. Artık ne yapacaksak kendi ilçemizde yapacağız. Belki Malatya’da ki insanlar da buraya gelip bunu değerlendirecektir. Bizim burada 2 sene önce bir kayısı fabrikası açılma durumu oldu fakat 2 senedir bir sonuç alınamadı. İnşallah bir an önce o da sonuçlanır. Hükümetimiz bazen gıda maddelerinde artış olunca piyasayı düşürmek için Tarım Kredi Kooperatiflerine yetki veriyor. Ondan dolayı fiyatlar düşünce insanlar biraz daha rahat etti. Bizim de Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kayısı pazarı oluşursa insanlar kayısılarını götürüp satacaklardır. Sıcaklar bu şekilde devam ederse, kayısı çiçekleri çok erken açar. Malum her yıl Mart ile Nisan arasında bir soğukluk oluyor. Eğer öyle olursa don olayı tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ama Nisan 5’i atlatırsak herhangi bir sıkıntımız olmayacaktır. Sıcaklıkların bu şekilde gitmesi bizleri endişelendiriyor ver korkutuyor. Depremde yara aldık inşallah Rabbimiz bizi koruyacaktır” diye konuştu.