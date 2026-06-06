Kılıçdaroğlu’na yeni hesap şoku! X hesabı askıya alındı

Parti içindeki yoğun gündemin gölgesinde duyurulan ve yönetimin resmi sesi olması planlanan bu hesap, açıldıktan kısa bir süre sonra X platformu tarafından askıya alındı. Doğrudan bir kurumsal iletişim mecrası olarak tanıtılmasına rağmen '@CHPBilgi_' profilinin aniden kapatılması, süregelen tartışmaların arasında yeni bir soru işaretlerine neden oldu.