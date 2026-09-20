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Verdiği ilk ifade ortaya çıktı! Hasan Şaş’tan "uyuşturucu" açıklaması

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Verdiği ilk ifade ortaya çıktı! Hasan Şaş’tan “uyuşturucu” açıklaması

Gazeteci Burak Doğan, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ancak daha sonra adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Hasan Şaş'ın ifadesini aktardı.

#1
Foto - Verdiği ilk ifade ortaya çıktı! Hasan Şaş’tan "uyuşturucu" açıklaması

Doğan'ın haberine göre; Hasan Şaş'ın ifadesi şöyle: "Telefonumun incelenmesine rızam vardır. Ben herhangi bir şekilde herhangi bir yerde uyuşturucu kullanmadım.

#2
Foto - Verdiği ilk ifade ortaya çıktı! Hasan Şaş’tan "uyuşturucu" açıklaması

Uyuşturucu kullanılan bir ortamda da bulunmadım. Telefonumda özel hayatıma ilişkin bilgiler olduğundan dolayı başta şifremi vermek istemedim ancak soruşturmanın aydınlatılması adına şifremi vererek telefonumun incelenmesini istiyorum.

#3
Foto - Verdiği ilk ifade ortaya çıktı! Hasan Şaş’tan "uyuşturucu" açıklaması

Üzerime atılı uyuşturucu ticareti suçunu kabul etmiyorum."

#4
Foto - Verdiği ilk ifade ortaya çıktı! Hasan Şaş’tan "uyuşturucu" açıklaması

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