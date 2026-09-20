Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor! Fazla mesai hesaplamalarını altüst edecek tarihi karar

Özel bir hastanede ambulans şoförü olarak görev yaparken fazla mesai ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle istifa eden işçinin açtığı dava, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği emsal nitelikteki kararla bambaşka bir boyuta taşındı. Yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararlarını inceleyen Yargıtay, 24 saatlik vardiyalarda uyku ve zorunlu ihtiyaçların karşılanabileceğine dikkat çekerek günlük fiili çalışma süresinin 14 saat olarak esas alınması gerektiğine hükmetti. Ücret bordrolarının incelenmemesi ve yıllık izin günlerinin hesaptan düşülmemesi gibi hatalar nedeniyle kararı bozulan bu dosya, benzer şartlarda çalışan milyonlarca personel için yeni bir hukuki dönemin kapısını araladı.