  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarlada 6 lira markette 60 lira! Sebze meyvede fahiş fiyata çözüm formülü Çalışma saatleri kökten değişiyor! Mehmet Şimşek’in duyurduğu esnek modelde tüm detaylar deşifre oldu Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor! Fazla mesai hesaplamalarını altüst edecek tarihi karar 157 sene sonra gelen pişmanlık! Adaya 100 koyun bıraktılar, sonrasında olanlar inanılmaz Otomobil devi yaptı yapacağını: O modelin fiyatları indirildi! Bu duvardaki görüntü yürek burkuyor! Gören 'Allah rahmet eylesin' diyor Ağızları açık bırakan tarihi keşif! 4 bin yıllık mezara giren arkeologlar gözlerine inanamadı Malatya'da feci kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Milyonlarca hastayı doğrudan ilgilendiren uygulama başlıyor! İlaç kutularını açtığınızda şaşırmayın Türkiye'de ahirete inananların sayısı belli oldu! İşte ahirete en çok inanan ülkeler!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor! Fazla mesai hesaplamalarını altüst edecek tarihi karar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor! Fazla mesai hesaplamalarını altüst edecek tarihi karar

Özel bir hastanede ambulans şoförü olarak görev yaparken fazla mesai ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle istifa eden işçinin açtığı dava, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği emsal nitelikteki kararla bambaşka bir boyuta taşındı. Yerel mahkeme ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararlarını inceleyen Yargıtay, 24 saatlik vardiyalarda uyku ve zorunlu ihtiyaçların karşılanabileceğine dikkat çekerek günlük fiili çalışma süresinin 14 saat olarak esas alınması gerektiğine hükmetti. Ücret bordrolarının incelenmemesi ve yıllık izin günlerinin hesaptan düşülmemesi gibi hatalar nedeniyle kararı bozulan bu dosya, benzer şartlarda çalışan milyonlarca personel için yeni bir hukuki dönemin kapısını araladı.

#1
Foto - Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor! Fazla mesai hesaplamalarını altüst edecek tarihi karar

Özel bir hastanede ambulans şoförü olarak çalışan genç, fazla mesai ücretinin ödenmediği gerekçesiyle istifa etti. İş Mahkemesinin yolunu tutan mağdur şoför, kıdem tazminatı, ücret ve prim, yıllık ücretli izin, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı şirket, davacı işçiye iş sözleşmesinin devamı sırasında meydana gelen trafik kazalarında tam kusurlu olması sebebiyle ihtarname çekildiğini, davacının mazeretsiz olarak işe gelmemesi nedeniyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini iddia etti.

#2
Foto - Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor! Fazla mesai hesaplamalarını altüst edecek tarihi karar

Özel hastane ve ambulans şirketinin alacaktan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarına dikkat çeken İş Mahkemesi, davacı işçinin ödenmeyen fazla çalışma ücreti alacağının bulunması sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği ve kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerektiğine hükmetti. Tanık beyanları ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığının, davalı işyerinde fazla çalışma yapıldığının ispatlandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verildi. Karar istinafa taşındı.

#3
Foto - Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor! Fazla mesai hesaplamalarını altüst edecek tarihi karar

Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), davacının 24 saat çalışma 24 saat dinlenme esasına göre çalıştığı, sağlık sektöründe çalışması ve tanıkların her an acil bir iş gelebildiği için belirli bir mola saatlerinin olmadığını beyan etmesi karşısında davacının uyku ihtiyacını gideremediğinin kabulü ile hesaplama yapılmasında hata bulunmadığına hükmetti. Davacının 28 gün yıllık izin kullandığı, bu nedenle yıllık izin ücretinin yeniden hesaplanması gerektiği gerekçesiyle davalılar vekillerinin istinaf başvurularının kabulüne karar verildi.

#4
Foto - Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor! Fazla mesai hesaplamalarını altüst edecek tarihi karar

Karar temyiz edilince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Davacının davalı işyerinde 24 saatlik vardiyada çalıştığı hatırlatılan kararda şöyle denildi: "Davacının uyuma imkanının bulunmaması sebebiyle mahkemece günlük 4 saat ara dinlenmesinin düşülmesi ile günlük 20 saat çalışma yaptığının kabulü ile hüküm kurulmuştur. Davacının özel hastanede çalışan ambulans şoförü olduğu, yapılan işte dikkate alındığında uyku ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabileceği anlaşılmaktadır. Çalışma süresinin 24 saat olması durumunda işçinin fiilen en fazla 14 saat çalışabileceği Dairemizin yerleşik uygulaması gereği kabul edilmektedir.

#5
Foto - Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor! Fazla mesai hesaplamalarını altüst edecek tarihi karar

Bu durumda işçinin çalıştığı günlerde günlük 11 saati aşan 3 saatlik çalışması fazla çalışma sayılarak sonuca gidilmelidir. Dosya içerisinde davacıya ait ücret bordroları bulunmaktadır. Bu bordroların Mahkemece değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Bu hâlde mahkemece fazla çalışma ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti yönünden davalı tarafça sunulan ücret bordroları incelenmeksizin hüküm kurulması hatalı olmuştur. Davacının yıllık izinde olduğu günlerin fazla çalışma ücreti hesabından dışlanması gerekirken bu husus gözetilmeksizin karar verilmesi de hatalıdır. Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun
Gündem

HÜDA PAR'dan önemli çağrı: Pierre Loti yeniden "İdris-i Bitlisi Tepesi" olsun

HÜDA PAR İstanbul İl Başkanı Mehmet Eşin'den anlamlı bir çağrı geldi. Eşin "Nice alimin medfun bulunduğu bu tepe, tarihimizde İdris-i Bitlis..
66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı
Gündem

66 yaşındaki kadın Yunanistan’a kaçarken sınırda yakalandı! Sebebi dudak uçuklattı

Edirne’nin Keşan ilçesinde 86 yaşındaki emekli Mehmet Emin Keskindir’in evinde ölü bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada dikkat çeken..
Pentagon’dan Avrupa’yı sarsacak plan! 40 bin ABD askeri geri çekiyor
Gündem

Pentagon’dan Avrupa’yı sarsacak plan! 40 bin ABD askeri geri çekiyor

ABD'nin Avrupa’daki askeri varlığında büyük değişikliğe gitmeye hazırlandığı ortaya çıktı. Pentagon’un yaklaşık 80 bin Amerikan askerinin gö..
CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı
Gündem

CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı

Nisan 2027’de yapılması planlanan CHP’nin büyük kurultayı öncesi koltuk yarışı hareketlendi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti için..
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ikinci atama sonuçları açıklandı
Eğitim

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği ikinci atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliğiyle ilgili ikinci atama sonuçlarını açıkladı.

'Asrın yolsuzluğu'na ek iddianame: Ekrem, Ağaç AŞ’deki vurgunun da hesabını verecek!
Gündem

'Asrın yolsuzluğu'na ek iddianame: Ekrem, Ağaç AŞ’deki vurgunun da hesabını verecek!

İstanbul’u talan eden suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu ve ekibi için Ağaç AŞ’deki vurgunlar için de ek iddianame düzenlendi. 195 sayfadan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23